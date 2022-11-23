Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який пройде у Катарі.
У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між Іспанією та Коста-Рикою.
ІСПАНІЯ — КОСТА-РИКА
СЕРЕДА, 23 ЛИСТОПАДА, 18:30. СТАДІОН 974 (ДОХА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС БІТ (АВСТРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Іспанія є очевидним фаворитом матчу з Коста-Рикою.
Команда Луїса Енріке приємно здивувала на Євро-2020, зумівши вразити своєю командною структурою та стилем. Сміливий футбол, налаштований на домінацію та атакувальний вектор – ми дещо скучили за подібним у виконанні нещодавнього домінанта рівня збірних.
Навіть відсутність забивного форварда не проблема, бо команда компенсує це створенням безлічі моментів, де важливу роль грає кожен. Не забивають нападника – є вінгери. Не забивають атакувальні півзахисники – є захисники, котрі добре вміють підключатися до атак чи стандартів. Фактично іспанці можуть програти лише власній поганій реалізації.
Коста-Рика під керівництвом досвідченого тренера Луїса Суареса, який вивів на мундіаль чергову національну збірну, є абсолютно посереднім колективом. Північноамериканці ледве кваліфікувалися на чемпіонат світу через сито стикових поєдинків і якби не пасивність Штатів, котрі відверто злили кінцівку відбору, може сенсація бразильського чемпіонату не відібралася на катарський.
Команда фактично немає представників у Європі, а котрі є у ростері грають у середняках.
Втім, аравійці встигли довести проти Аргентини, що це лише лірика, а створювати несподіванки суперники іспанців вміють.
Наш прогноз — впевнена перемога фаворита пари.
За версією компанії GG.bet, Німеччина — фаворит зустрічі: перемога "фурії" оцінюється коефіцієнтом 1.17, у той час як костариканців — 21.01. Вірогідність нічийного результату оцінюється у 7.76.
Орієнтовні склади:
Очні зустрічі
Іспанія та Коста-Рика перетиналися лише у товариських зустрічах. "Фурія" не програла "Тікос" жодного поєдинку, а загальний рахунок склав вражаючі — 9:3.
прогноз 2:0