ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який пройде у Катарі.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між Іспанією та Коста-Рикою.

Група E 1 Іспанія 0 0 2 Коста-Ріка 0 0 3 Німеччина 0 0 4 Японія 0 0



ІСПАНІЯ — КОСТА-РИКА

СЕРЕДА, 23 ЛИСТОПАДА, 18:30. СТАДІОН 974 (ДОХА). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІС БІТ (АВСТРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Іспанія є очевидним фаворитом матчу з Коста-Рикою.

Команда Луїса Енріке приємно здивувала на Євро-2020, зумівши вразити своєю командною структурою та стилем. Сміливий футбол, налаштований на домінацію та атакувальний вектор – ми дещо скучили за подібним у виконанні нещодавнього домінанта рівня збірних.

Навіть відсутність забивного форварда не проблема, бо команда компенсує це створенням безлічі моментів, де важливу роль грає кожен. Не забивають нападника – є вінгери. Не забивають атакувальні півзахисники – є захисники, котрі добре вміють підключатися до атак чи стандартів. Фактично іспанці можуть програти лише власній поганій реалізації.

Коста-Рика під керівництвом досвідченого тренера Луїса Суареса, який вивів на мундіаль чергову національну збірну, є абсолютно посереднім колективом. Північноамериканці ледве кваліфікувалися на чемпіонат світу через сито стикових поєдинків і якби не пасивність Штатів, котрі відверто злили кінцівку відбору, може сенсація бразильського чемпіонату не відібралася на катарський.

Команда фактично немає представників у Європі, а котрі є у ростері грають у середняках.

Втім, аравійці встигли довести проти Аргентини, що це лише лірика, а створювати несподіванки суперники іспанців вміють.

Наш прогноз — впевнена перемога фаворита пари.

За версією компанії GG.bet, Німеччина — фаворит зустрічі: перемога "фурії" оцінюється коефіцієнтом 1.17, у той час як костариканців — 21.01. Вірогідність нічийного результату оцінюється у 7.76.

Орієнтовні склади:

Очні зустрічі

Іспанія та Коста-Рика перетиналися лише у товариських зустрічах. "Фурія" не програла "Тікос" жодного поєдинку, а загальний рахунок склав вражаючі — 9:3.