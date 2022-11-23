ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який пройде у Катарі.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між Бельгією та Канадою.

ГРУПА F 1 Бельгія 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Канада 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Марокко 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Хорватія 0 0 0 0 0 0 0 0





БЕЛЬГІЯ — КАНАДА

СЕРЕДА, 23 ЛИСТОПАДА, 21:00. СТАДІОН АХМАД БІН АЛІ (АЛЬ-РАЙАН). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЖАННІ СІКАЗВЕ (ЗАМБІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Поточний чемпіонат світу — останній шанс для цього покоління збірної Бельгії все ж таки досягти якогось значущого результату. Та й для Роберто Мартінеса, напевно, це останній шанс, адже є всі шанси, що після цього Мундіалю керівництво Федерації Футболу Бельгії захоче спробувати когось іншого.

Бельгійці, як і зазвичай, є фаворитами свого квартету, принаймні така ситуація на папері. Але якщо подивитися на всіх учасників групи, є певні сумніви щодо впевненого виходу бельгійців в плей-офф. Це той випадок, коли будь-яка команда може здивувати та стати "темною конячкою".

Збірна Бельгії має певні кадрові проблеми. Ромелу Лукаку відновлюється після пошкодження, тоді як Еден Азар не перебуває в відмінній формі. Роберто Мартінес має доволі широкий список гравців, проте дехто з нього вже помітно здав, порівнюючи з минулим розіграшем чемпіонату світу.

У відборі на чемпіонат світу від Північної та Центральної Америки збірна Канади для багатьох дуже неочікувано зайняла перше місце, обійшовши збірні Мексики, США та Коста Ріки. Команда провела відмінний відбір, тому має всі шанси "запалити" на Мундіалі.

В складі канадців є доволі багато дуже цікавих гравців. Якщо Девіс не потребує презентації, то той же Девід може остаточно зарекомендувати себе як гравця топрівня та вже скоро отримати запрошення в новий клуб.

Наш прогноз — перемога бельгійців. Безумовно, це не буде простий поєдинок, адже канадці перебувають в непоганій формі, проте клас бельгійської команди повинен вплинути на результат гри.

За версією компанії GG.bet, Бельгія — фаворит зустрічі: перемога команда Роберто Мартінеса оцінюється коефіцієнтом 1,52, у той час, як канадців — 6,58. Вірогідність нічийного результату оцінюється у 4,53.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ПОТОЧНА ФОРМА:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ:

Команди між собою не зустрічались.