Став відомий стартовий склад обох команд.
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22 листопада 2022, 17:30
У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу між собою зіграють Мексика та Польща.
Став відомий стартовий склад обох команд.
Мексика: Очоа – Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо – Еррера, Альварес, Чавес – Лосано, Мартін, Вега.
Запасні: Альварадо, Альварес, Антуна, Араухо, Артеага, Васкес, Гвардадо, Гутьєррес, Кота, Пінеда, Родрігес, Баррон, Талавера, Фунес, Гіменес.
Польща: Щесни – Берешинські, Глік, Ківьор – Кеш, Камінські, Крихов'як, Шиманські, Залевські – Зелінські, Левандовські.
Запасні: Беднарек, Бєлік, В'єтеска, Грабара, Гросицькі, Гумній, Енджейчик, Журковські, Мілік, Пьонтек, Свідерські, Скурас, Франківські, Шиманські.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Мексика – Польща.