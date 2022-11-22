ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Футболіст на останніх хвилинах матчу зіткнувся із воротарем своєї команди.

Збірна Саудівської Аравії перемогла Аргентину у матчі чемпіонату світу-2022 (1:2). Але наприкінці поєдинку стався дуже неприємний момент.

Захисник команди з Азії Яссір Аль-Шахрані зіштовхнувся із одноклубником — воротарем Мохаммедом Аль-Оваїсом.

Футболіст впав на поле і не зміг самотужки піднятись, щоб його залишити. Допомогли йому лікарі, які винесли його на ношах. При цьому 30-річний захисник показав великий палець, підтвердивши, що з ним все нормально.

Але травма виявилась дуже серйозною. Він отримав перелом щелепи та кісток обличчя, які призвели до внутрішньої кровотечі. Також, через сильний удар, Яссер втратив кілька зубів.

Футболіста негайно доставили у Німеччину на приватному літаку королівської родини Саудівської Аравії, де його прооперують.

Нагадаємо, що перемога Саудівської Аравії над Аргентиною стала найнесподіванішою в історії мундіалів.