ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Франція зазнала першої втрати за ходом турніру.

Збірна Франції напередодні успішно стартувала на чемпіонаті світу-2022 в Катарі, здобувши перемогу над Австралією, незважаючи на швидкий пропущений м’яч (4:1).

Франція — Австралія 4:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

Проте цей успіх дався команді Дідьє Дешама дуже великою ціною через травму одного з гравців стартового складу.

Під час епізоду з пропущеним голом лівий захисник "Les Bleus" та мюнхенської Баварії Лукас Ернандес отримав пошкодження правого коліна, яке миттєво позбавило його можливості продовжувати перебувати на футбольному полі.

26-річного виконавця миттєво замінили на його брата, Тео Ернандеса, після чого всі вболівальники тільки й чекали на новини від лікарського відділу чинних чемпіонів світу.

Найгірші прогнози при цьому в підсумку справдились —із діагнозом "розрив хрестоподібної зв’язки правого коліна" подальша участь цього футболіста на турнірі неможлива.

Стандартний період відновлення від подібних травм складає півроку, що ставить під питання можливу появу Лукаса Ернандеса на полі бодай ще одного разу в поточному сезоні.

За цей футбольний рік француз відіграв 13 матчів, по одному разу забивавши та віддававши гольову передачу.