ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Франції прокоментував виліт гравця з чемпіонату світу-2022.

Раніше стало відомо, що для захисника збірної Франції та мюнхенської Баварії Лукаса Ернандеса вже перший матч на чемпіонаті світу-2022 проти Австралії (4:1) став у підсумку останнім на цьому турнірі.

Франція — Австралія 4:1 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу

29-річний футболіст зазнав складної травми — розрив хрестоподібної зв’язки правого коліна — через що вимушено залишив розташування національної команди.

Головний тренер чинних чемпіонів світу Дідьє Дешам прокоментував цю сумну звістку щодо стану здоров’я власного виконавця.

"Як і всьому колективу збірної Франції: гравцям, персоналу, тощо, мені дуже Лукаса. Ми втрачаємо важливий елемент нашої побудови.

Лукас — воїн, і я не сумніваюся, що він зробить усе можливе, щоб повернутися до гри якнайшвидше. Він — футболіст найвищого класу. Я знаю його вже не один рік, тож можу запевнити в тому, що він матиме достатньо мужності для того, аби витримати це випробування.

Від імені колективу я бажаю йому одужання", — заявив французький фахівець.

На груповому етапі збірній Франції ще доведеться зі грати проти Тунісу та Данії.