ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зікровий прогноз на ЧС-2022.

До Зіркового прогнозу приєднується ісландський вікінг, який запевняє, що Англія переможе Сполучені Штати Америки 3:1 (коефіцієнт на цей точний рахунок — 13).

"Перш за все, я хотів би, щоб ви та ваша сім’я, як і всі українці були у безпеці під час цих жахливих ракетних атак.

Стосовно цього матчу, думаю, що гра буде привеселенька з шаленим ритмом, і результативною. Cин Веа відкриє рахунок, потім двічі відзначиться Кейн, а фінальну крапку поставить Сака (3:1)", — підсумував Севарссон, який виступав із збірною Ісландії на попередньому Мундіалі.

На думку експертів Parimatch Ukraine в цій грі перемога буде за командою Харі Кейна — коефіцієнт 1.58. На те, що США не програє можна поставити за 2.48. Ну а на те, що обидві команди забьють — коефіцієнт 1.95

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