ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який пройде у Катарі.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між Швейцарією та Камеруном.

Група G 1 Бразилія 0 0 2 Камерун 0 0 3 Сербія 0 0 4 Швейцарія 0 0

ШВЕЙЦАРІЯ — КАМЕРУН

ЧЕТВЕР, 24 ЛИСТОПАДА, 12:00. СТАДІОН АЛЬ-ДЖАНУБ (АЛЬ-ВАКРА). ГОЛОВНИЙ АБІТР МАТЧУ — ФАКУНДО ТЕЛЬО (АРГЕНТИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Збірна Швейцарії досить впевнено проявила себе у рамках кваліфікації до чемпіонату світу. Вони у відборі від Європи грали у квартеті С і зайняли першу сходинку, обійшовши в останньому турі збірну Італії, яка, як усім відомо, не потрапила на мундіаль.

Проте потрапити у легку групу швейцарцям на чемпіонаті світу, на жаль для них, не вдалося. Вони зіграють проти збірних Сербії, Бразилії та Камеруна, з яким зустрінуться напередодні. Шанси в них вийти у плей-оф, звісно, є, але все буде залежити від того, якого результату вдастся досягти проти африканської збірної.

І ще звернемо увагу на той факт, що більшості гравцям національної команди Швейцарії виповнилося 30 років, тому цей мундіаль буде важливим для ним перед ймовірною зміною покоління.

Щодо Камеруна, то багато розмов було про цю національну команду до початку мундіаля. І розказував про могутність "львов" легендарний футболіст Самюель Ето'О. Він запевнював, що Камерун зможе не тільки вийти у плей-оф раунд чемпіонату світу-2022, а й виграти змагання.

Вийшли камерунці у Катар завдяки перемозі у раунді плей-оф над Алжиром. У першому матчі команда, якою керує Рігобер Сонг, зіграла не впевнено, програвши 0:1. Але завдяки перемозі у матчі-відповідв вони крокували на завітний турнір. Подивимось вже на старті, чи дійсно збірна Камеруна настільки сильна та могутня, як розповідав Самюель?

За версією компанії GG.bet, Швейцарія — фаворит зустрічі: перемога команди з Європи оцінюється коефіцієнтом 1,76, у той час, як Камеруна — 5,4. Вірогідність нічийного результату оцінюється у 3,61.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ПОТОЧНА ФОРМА:

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ:

Команди між собою не зустрічались.