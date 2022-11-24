ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу чемпіонату світу, який пройде у Катарі.

У матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між Уругваєм та Південною Кореєю.

Група H 1 Гана 0 0 2 Корея 0 0 3 Португалія 0 0 4 Уругвай 0 0

УРУГВАЙ — КОРЕЯ

ЧЕТВЕР, 24 ЛИСТОПАДА, 15:00. ЕДЬЮКЕЙШН СІТІ (АЛЬ-РАЙЯН). ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КЛЕМАН ТЮРПЕН (ФРАНЦІЯ).

Збірна Уругваю завжди добре виступала на чемпіонатах світу, тішивши величезну арію своїх фанатів. І на цей мундіаль команда зібрала дуже досвідчених футболістів, які ще можуть вирішити момент. Тільки вдумайтеся! В атаці Уругваю є вибір між Луїсом Суаресом, Дарвісом Нунєсом та Едінсоном Кавані.

Феде Вальверде та Родріго Бентанкур мають асистувати вищеперерахованим майстрам своєї справи, а Дієго Годін на останньому рубіжі та Фернандо Муслера у воротах — рятувати від навали суперників.

Цей мундіаль точно стане останнім для цілого ряду досвідчених футболістів, тому прагнути вони будуть провести його якнайкраще. Задача мінімум — вийти у плей-оф. А у групі з Уругваєм, окрім Кореї, Португалія та Гана.

Щодо команди Південної Кореї, то наразі вона асоціюється, мабуть, з одним гравцем — представником лондонського Тоттенгема Сон Хин Міном. Проте є ще декілька футболістів, яки виступають у Європі, і про яких ви чули. Наприклад, Кім Мін Дже, без якого складно уявити захист Наполі. При відсуnності Сона, саме він буде лідером команди.

Корея досить добре підготувалася до чемпіонату світу-2022, зігравши декілька товариських матчів з рівними їм суперниками. І як показували результати, ця команда може здивувати. Можливо і цей представник Азії несподівано відбере очки у фаворитів? Подивимось вже у першій грі.

За версією компанії GG.bet, Уругвай — фаворит зустрічі: перемога першого в історії чемпіона світу оцінюється коефіцієнтом 1,71, у той час, як Кореї — 5,86. Вірогідність нічийного результату оцінюється у 3,64.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ:

ПОТОЧНА ФОРМА:



