ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Відомі стартові склади команд на ЧС-2022.

У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Німеччини на Халіфа Інтернешнел Стедіум зіграє проти Японії.

Головні тренери команд вже обрали стартові одинадцять на поєдинок.

Німеччина: Ноєр — Зюле, Рюдігер, Шлоттербек, Раум — Кімміх, Гюндоган, Мюллер, Мусіала, Гнабрі — Гаверц.

Запас: тер Штеген, Трапп, Фуллькруг, Сане, Мукоко, Клостерманн, Керер, Гофманн, Горецка, Гінтер, Гетце, Гантер, Брандт, Белла-Кочап, Адеємі.

Японія: Гонда — Нагатомо, Ітакура, Йосіда, Сакаї — Танака, Ендо, Кубо, Камада, Іто — Маеда.

Запас: Кавасіма, Шмідт, Ямане, Уеда, Томіясу, Сома, Сібасакі, Моріта, Мітома, Мінаміно, Мачіно, Іто, Доан, Асано.

Матч між Німеччиною та Японією відбудеться о 15:00 23 листопада. Спостерігайте за ним у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.