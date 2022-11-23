Відомі стартові склади команд на ЧС-2022.
Кай Гаверц , Getty Images
23 листопада 2022, 14:47
У рамках першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Німеччини на Халіфа Інтернешнел Стедіум зіграє проти Японії.
Головні тренери команд вже обрали стартові одинадцять на поєдинок.
Німеччина: Ноєр — Зюле, Рюдігер, Шлоттербек, Раум — Кімміх, Гюндоган, Мюллер, Мусіала, Гнабрі — Гаверц.
Запас: тер Штеген, Трапп, Фуллькруг, Сане, Мукоко, Клостерманн, Керер, Гофманн, Горецка, Гінтер, Гетце, Гантер, Брандт, Белла-Кочап, Адеємі.
Японія: Гонда — Нагатомо, Ітакура, Йосіда, Сакаї — Танака, Ендо, Кубо, Камада, Іто — Маеда.
Запас: Кавасіма, Шмідт, Ямане, Уеда, Томіясу, Сома, Сібасакі, Моріта, Мітома, Мінаміно, Мачіно, Іто, Доан, Асано.
Матч між Німеччиною та Японією відбудеться о 15:00 23 листопада. Спостерігайте за ним у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.