Відомі стартові склади команд на матч мундіаля.
Марко Асенсіо, Getty Images
23 листопада 2022, 17:25
У рамках матчу першого раунду групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Іспанії зустрінеться проти Коста-Ріки.
Головні тренери команд визначились із футболістами, які вийдуть у старті.
Іспанія: Сімон — Альба, Ляпорт, Родрі, Аспілікуета — Гаві, Педрі, Асенсіо, Бускетс, Ольмо — Торрес.
Запасні: Санчес, Рая, Фаті, Сарабія, Солер, Піно, Мората, Льоренте, Коке, Карвахаль, Гільямон, Гарсія, Вільямс, Бальде.
Коста-Ріка: Навас — Овьєдо, Беннетт, Борхес, Кальво — Дуарте, Контрерас, Мартінес, Тахеда, Фуллер — Кемпбелл.
Запасні: Альварадо, Секейра, Руїс, Чакон, Торрес, Самора, Салас, Матарріта, Лопес, Ернандес, Востон, Вілсон, Венегас, Варгас, Агілера.
Матч між Іспанією та Коста-Рікою розпочнеться 23 лютого о 18:00 за київським часом.