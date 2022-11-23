ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Підопічні Луїса Енріке повністю переграли суперників, забивши сім голів.

Маючи усвідомлення щодо повного перебігу гри за участі твоїх прямих конкурентів, можна відштовхуватись від цих знань задля побудови стратегії поведінки під час усього швидкоплинного групового етапу чемпіонату світу. Ні для кого не є секретом, що саме збірні Іспанії та Німеччини вважались головними фаворитами на потрапляння до плей-оф від квартету E, проте при цьому цим двом титулованим командам було б непогано вдало розпочати виступи на мундіалі. І якщо "Бундестім" у своїй грі проти Японія вже встигли взяти участь, програвши 1:2, то "Фурія роха" тільки розпочинала своє протистояння проти Коста-Рики.

З перших хвилин команда Луїса Енріке почала насідати на ворота Кейлора Наваса. З першими ударами від Дані Ольмо та Марко Асенсіо він впорався досить впевнено. Але на 11 хвилині першого тайму рахунок все ж було відкрито. Дані Ольмо підхопив м'яч у штрафному майданчику, зіграв дуже спритно та перекинув Кейлора Наваса, який дуже далеко вийшов — 1:0.

Наступний момент знову став гольовим. І стався він за десять хвилин. Хорді Альба віддав передачу на Марко Асенсіо, який пробив по воротах свого колишнього партнера по мадридському Реалу в один дотик. М'яч влетів точно у правий кут воріт — 2:0.

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На 30 хвилині арбітр вказав на 11-метрову позначку на користь номінальних господарів поєдинку. Оскар Дуарте зніс форварда збірної Іспанії у штрафному майданчику. До м'яча підійшов Ферран Торрес та переграв Наваса, пробивши точно у лівий кут — 3:0! І це тільки у першому таймі!

Цікаво, що іспанці могли забити і четвертий гол до свистка рефері на перерву. Асенсіо міг оформити дубль після передачі від Педрі, але після його удару м'яч пролетів близько до лівої стійки.

На другий тайм іспанці вийшли дуже зарядженими, незважаючи на велику перевагу у рахунку. І забити другий гол їм вдалося на 54 хвилині. Захисники збірної Коста-Ріки діяли дуже неуважно у штрафному майданчику, м'яч підібрав Ферран Торрес, і пробив сильно у лівий кут — 4:0.

Альваро Мората, який вийшов на заміну на 57 хвилині замість Торреса, мав свій момент на 63 хвилині. Він підхопив м'яч у штрафному, пробив, але "круглий" не влетів у сітку. Кста-Ріка, у свою чергу, загалі нічим не могла протистояти іспанцям та дуже блідо виглядала на тлі грізних іспанців.

Тому Іспанія забила ще й п'ятий. Сталося це на 75 хвилині. Мората віддав добротну передачу на Гаві, який майстерним ударом переграв Наваса та зробив рахунок розгромним. А 90 хвилина матчу ознаменувалася шостим голом господарів, автором якого став Солер, який опинився у потрібному місця та у потрібний час, зігравши на добиванні. І це не кінець! За дві хвилини точку поставив Альваро Мората, який точно заслуговував на цей гол.

У наступному турі збірна Іспанії зіграє проти Німеччини, а Коста-Рика змагатиметься з Японією.

Іспанія — Коста-Ріка 7:0

Голи: Ольмо, 11, Асенсіо, 21, Торрес, 31, 54, Гаві, 74, Солер, 90, Мората, 90+2

Іспанія: Сімон — Аспілікуета, Родрі, Ляпорт, Альба (Бальде, 64) — Бускетс (Коке, 64), Гаві, Педрі (Солер, 57), Торрес (Мората, 57), Ольмо — Асенсіо (Вільямс, 69).

Коста-Ріка: Навас — Овьєдо (Матарріта, 82), Беннетт (Руїс, 61), Борхес (Агілера, 72), Кальво — Дуарте, Контрерас (Самора, 61), Мартінес (Востон, 46), Тахеда, Фуллер — Кемпбелл.

Попередження: Кальво, Кемпбелл