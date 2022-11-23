ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Команда Роберто Мартінеса здобула мінімальну перемогу над гідним суперником, якому завадила погана реалізація.

Можна гаяти безліч нагод зачепитись за престижні трофеї та відповідно марнувати не одне покоління талановитих виконавців, як у свої найсучаснішій історії робила до цього збірна Бельгії, стабільно потрапляючи до фінальних частин міжнародних змагань, проте досягаючи лише "бронзи" чемпіонату світу-2018 у підсумку. А можна піти тернистим шляхом Канади, і чекати більше 36 років моменту, коли твоя країна нарешті зможе пробитись до основного раунду чемпіонату світу, але потрапить у підсумку до групи з фіналістами та володарями третього місця попереднього розіграшу, а також збірної, від якої ніхто не знає, на що можна очікувати.

Бельгія — Канада, ця вивіска мала під собою великий шар інтриги, оскільки ці дві збірні не перетинались поміж собою раніше, і при цьому під час відбіркового циклу ми бачили поступове згасання однієї сторони, яке в той самий час супроводжувалось розквітом іншої. Однак ці два процеси були ізольовані один від одного, тож порівняти футболістів Роберто Мартінеса та Джона Гердмана нагода випала тільки зараз.

Фаворитом у цій грі були бельгійські футболісти. Але по першому тайму, до 44 хвилини, можна було б зробити висновок, що деякі люди не розбираються у футболі. Канада діяла дуже яскраво, виважено, показувала командну гру. На 8 хвилині стався цікавий епізод. Арбітр побачив у штрафному майданчику руку в Карраско, пішов переглянути ВАР, який розвіяв усі сумніви — пенальті! 11-метровий пішов виконувати найзірковіший гравець канадської збірної Альфонсо Девіс. Представник Баварії пробив у лівий кут, але на заваді став найкращий воротар 2022 року Тібо Куртуа, який у стрибку відбив його постріл.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Канадці не опустили рук та продовжили бігти уперед. На 16 хвилині Джуніор Гойлетт створив момент сам для себе. Досвідчений півзахисник увірвався у штрафний майданчик та сильно пробив у лівий кут — м'яч не влетів у ворота. У середині тайму мав момент Алістер Джонстон, який розстрілював правий кут, але Тібо Куртуа і тут проявив усю свою майстерність.

На 44 хвилині Канада пропустила. Не можна сказати, що цей гол назрівав, але сталося так, як бажалося їм. Тобі Алдервейрелд, центральний захисник, виклав передачу прямо на ногу форварду Міши Батшуаї, який прошив ворота Боряна точним пострілом у правий кут воріт.

Домінація Канади продовжилась і у другому таймі. Моменти створювалися, але з реалізацією у футболістів великі проблеми. Чого вартий момент Джонатана Девіда на початку тайму, коли Еустакіо вирізав м'яч чітко йому на голову, але той схибив. Кайл Ларін також не забив з ідеальної позиції головою на 80 хвилині, а на 86 не зміг замкнути вдало простріл. Гра завершилась мінімально перемогою збірної Бельгії — 1:0.

У наступному турі Бельгія зіграє проти Марокко, а Канада протистоятиме Хорватії.

Бельгія - Канада 1:0

Гол: Батшуаї, 44

Бельгія: Куртуа — Дендонкер, Алдервейрелд, Вертонген, Кстань, Карраско (Меньє, 46) — Де Брюйне, Вітсель, Тілеманс (Онана, 46), Е. Азар (Троссар, 62) — Батшуаї (Опенда, 78).

Канада: Борян — Міллер, Віторія, Джонстон, Лар'ї (Адекугбе, 74), Гойлетт (Ларін, 85) — Еустакіо (Осоріо, 81), Гатчінсон (Коне, 58), Девіс, Б'юкенен (Міллар, 81) — Девід.

Попередження: Карраско, Меньє, Онана, Девіс, Джонстон.