ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Завершився перший матч ігрового дня чемпіонату світу за 24 листопада.

У рамках першого туру групи G між собою грали Швейцарія та Камерун.

Перший гол глядачі побачили на 48-й хвилині гри, який, як виявилося, став єдиним і вирішальним.

З передачі Джордана Шакірі відзначився Бріль Емболо. До речі, 25-річний футболіст народився у Камеруні, але у ранньому віці переїхав до Швейцарії, після чого й одержав громадянство цієї країни.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Нагадаємо, що сьогодні відбудеться другий поєдинок групи G о 21:00 за київським часом. Глядачі побачать матч Бразилія — ​​Сербія, якщо не відключать світло.

Швейцарія - Камерун 1:0

Гол: Емболо 48.

Швейцарія: Зоммер — Відмер, Аканджі, Ельведі, Родрігес (Комерт, 90) — Джака, Фройлер — Шакірі (Окафор, 72), Соу (Фрай, 71), Варгас (Рідер, 81), Емболо (Сеферович, 71)

Камерун: Онана — Фаї, Кастелетто, Нкулу, Толо — Хонгла (Ондуа, 68), Ум Гуе, Ангісса — Мбеумо (Нгамалеу, 82), Токо-Екамбі (Нкудо, 74), Чупо-Мотінг (Абубакар, 74)

Попередження: Ельведі, Аканджi — Фаї.