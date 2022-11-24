ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Сталі відомі склади на матч.

Вже через декілька миттєвостей розпочнеться черговий матч чемпіонату світу — Уругвай зіграє проти Південної Кореї.

До вашої уваги стартові склади:

Уругвай: Рочет — Олівера, Хіменес, Годін, Касерес — Вальверде, Весіно, Бентанкур — Пеллістрі, Суарес, Нуньєс

Південна Корея: Кім Син Гю — Кім Чжин Су, Кім Йон Гвон, Кім Мін Чже, Кім Мун Хван — Чун Ву Юн, Хван Ін Бом — Сон Хин Мін, Лі Дже Сон, На Санг Хо — Хван Ий Джо

Це буде перший матч на турнірі для колективів.