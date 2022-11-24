ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Завершився другий матч сьогоднішнього ігрового дня.

Уругвай мав статус фаворита та загалом зробив більше для перемоги, але відкрити рахунок так і не вдалося. В кожному з таймів номінальні господарі по разу потрапляли у каркас воріт, але загалом уругвайці не змогли нанести жодного удару у площину воріт.

Теж саме стосується гостей — 0 ударів у площину. Що стосується ударів загалом, тут перевага Уругваю — 10:5.

Наступними у цієї групі в гру вступлять Португалія та Гана. Початок матчу — о 18:00.

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Уругвай - Південна Корея 0:0

Уругвай: Рочет — Олівера (Вінья, 79), Хіменес, Годін, Касерес — Вальверде, Весіно (Де Ла Круз, 78) Бентанкур — Пеллістрі (Варела, 88), Суарес (Кавані, 64), Нуньєс

Південна Корея: Кім Син Гю — Кім Чжин Су, Кім Йон Гвон, Кім Мін Чже, Кім Мун Хван — Чун Ву Юн, Хван Ін Бом — Сон Хин Мін, Лі Дже Сон (Сон Чун Хо, 74), На Санг Хо (Лі Кан Ін, 74) — Хван Ий Джо (Чо Ки Син, 74)

Попередження: Касерес — Чо Ки Син