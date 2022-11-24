ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Захисник МЮ та збірної Англії дав свій коментар перед грою з США.

Вже завтра, 25 листопада, збірна Англії проведе другий матч на ЧС-2022.

"Я почувався погано під час другого тайму першого матчу, але пройшов усі тести, і з тих пір почуваюся добре. Я готовий грати на завтра. Вважаю та вірю в те, що за 49 матчів за збірну Англії я заслужив довіру бути в складі", — сказав Магвайр під час прес-конференції.

Не обійшлося і без питання про вже екс-партнера по МЮ — Кріштіану Роналду.

"Роналду — один із найкращих футболістів в історії, але його критикують кожен день. Це частина гри".

Нагадаємо, шо МЮ розірвав контракт з Роналду через його скандальне інтерв'ю.