ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Африканська збірна ледь не скористалась помилкою голкіпера суперників наприкінці компенсованого часу.

Аж якось занадто стрімко за цими раптовими відключеннями світла всією Україною наблизилось до нас завершення першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі. Сенсацій уже було цілком достатньо за попередні чотири ігрові дні, а скільки ще на нас чекатиме попереду — ніхто того напевне наразі не знає. Зокрема, дуже цікавою бачиться група H, де Уругвай та Південна Корея вже встигли поділити заповітні бали (0:0), після чого м’яч перейшов на поле стадіону 974 в Досі, де Португалія протистояла Гані за відсутності статусу явного фаворита та зі скандальним Кріштіану Роналду в стартовому складі.

Команда Отто Аддо, маючи в себе складі виконавців із цілком відомими на теренах європейського футболу прізвищами, вирішив грати в класичний "ганський" футбол від глибокого захисту, де Іньякі Вільямс на вістрі чого накшталт атаки використовувався лише задля того, аби робити спроби пресингувати центральних захисників суперників біля середини поля, а не втікати під закидання з глибини. Таким чином і відіграли команди всю першу половину зустрічі.

Протистояти потужному блоку від суперників португальцям було завжди важко, тож узагалі не дивно, що вони мали проблеми в атаці в ці хвилини. Можемо згадати тільки змарнований момент у центрі штрафного від Крішітану Роналду ще на самому початку гри, хоча й голкіпер суперників Зігі не дав форварду достатньо часу для того, аби той розвернувся з якісним ударом під передачу від партнера.

У підсумку, Роналду та партнери були змушені виключно напрацьовувати тримання м’яча на чужій половині зі сподіваннями отримати гольові нагоди після перерви. Грати в подібному низькому блоці команді Аддо було небажано, тому одразу після поновлення гри Гана спробувала загрожувати чужим воротам зусиллями Кудуса та його невдалого дальнього пострілу низом із лівого флангу повз протилежну стійку.

І вже за кілька хвилин потому Роналду суто на досвіді біля лівого кута чужого штрафного зробив усе необхідне для того, аби Салісу врізався саме в нього при спробі першим дістатись до м’яча. VAR не був залучений головним арбітром до цього епізоду, тож Кріштіану пішов самостійно виконувати покарання для суперників. Пробив у лівий верхній кут, хоча й голкіпер суперників мав шанси врятувати ворота.

Від Гани багато чого очікували перед початком гри, проте за її ходом радше можна було сподіватись на те, що африканці лише втримуватимуться від розгрому від суперників решту ігрового часу. Проте вийшло зовсім інакше. Гості не тільки зуміли перевести гру на чужу половину, а й зухвало відігрались незабаром, голи Андре Аю підставив ногу під простріл Кудуса з лівого флангу штрафного, перебуваючи перед порожніми воротами у воротарському.

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Проте протриматись довго на цьому викиді емоцій у "чорної зірки" не вийшло, тож Феліш та Леау пострілами з обох боків чужого штрафного незабаром повернули своїй команді вже більш вагому перевагу за рахунком. Проте з цим матчем у Португалії помітно не пішла справа від самого початку, тож останніх хвилини команда Сантуша проводила на тлі пропущеного голу від Букарі, який замкнув подачу Баби з лівого флангу, а також божевільної помилки Руї Кошти, яка ледь не призвела до пропущеного, коли голкіпер опустив додолу м’яч у центрі штрафного, маючи в себе за спиною Вільямса. Але курйоз так і не стався.

У наступному турі Португалія гратиме проти Уругваю, а Гана зустрічатиметься з Південною Кореєю.— Гана 3:2Роналду, 65 (пен.), Феліш, 78, Леау, 80 — А. Аю, 73, Букарі, 89Кошта — Канселу, Діаш, Перейра, Геррейру — Б. Сілва (Пальїнья, 88), Невеш (Леау, 77), Фернандеш — Отавіо (Карвальо, 56), Роналду (Рамуш, 88), Феліш (Маріу, 88).Аті-Зігі — Сейду (Лемпті, 66), Джику, Амарті, Салісу (Семеньйо, 90+2), Баба — Кудус (Букарі, 76), Партей, Самед (Кьєрех, 90+2), А. Аю (Д. Аю, 77) — Вільямс.Попередження: Данілу, Фернандеш — Кудус, А. Аю, Сейду, Вільямс