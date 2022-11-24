Легенда пропустить дебют збірної Бразилії на чемпіонаті світу.
Роналдо та Фігу, getty images
24 листопада 2022, 20:44
Буквально за кілька хвилин збірна Бразилії розпочне спробу виграти чемпіонат світу-2022 у Катарі. На цю подію не міг не прилетіти легендарний бразилець Роналдо.
Але в Катарі на нього чекала невдача — один із тестів на коронавірус виявився позитивним і тепер він змушений вирушити на самоізоляцію.
Про це повідомив сам Роналдо через відеозвернення, де він зазначив: "те, що здавалося легким грипом виявилося коронавірусом".
Тепер щонайменше п'ять днів Роналдо проведе в готелі. Це означає, що він не зможе відвідати матч другого туру своєї збірної.