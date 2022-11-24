ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Легенда пропустить дебют збірної Бразилії на чемпіонаті світу.

Буквально за кілька хвилин збірна Бразилії розпочне спробу виграти чемпіонат світу-2022 у Катарі. На цю подію не міг не прилетіти легендарний бразилець Роналдо.

Але в Катарі на нього чекала невдача — один із тестів на коронавірус виявився позитивним і тепер він змушений вирушити на самоізоляцію.

Про це повідомив сам Роналдо через відеозвернення, де він зазначив: "те, що здавалося легким грипом виявилося коронавірусом".

Тепер щонайменше п'ять днів Роналдо проведе в готелі. Це означає, що він не зможе відвідати матч другого туру своєї збірної.