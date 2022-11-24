ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Колектив Тіте на завершення гри перетворив перевагу за статистичними показниками на переможний результат під завісу гри.

П’ятиразові чемпіони світу під час своєї чергової спроби дістатись до трофею, яка припала на мундіаль-2022 в Катарі, отримали рідкісну нагоду розпочати виступи на груповому етапі аж в останньому матчі різнобарвної програми першого туру змагань. Оскільки збірна Бразилії вже мала уявлення щодо підсумку гри Швейцарія — Камерун (1:0), то могла вільно вибудовувати сценарії матчу проти Сербії на полі стадіону Лусаїл Айконік.

Команда Тіте вийшла на звітний матч із цікавою побудовою, у якій на лівому фланзі атаки мали відігравати одночасно Неймар та Вінісіус Жуніор. Із очевидних причин та обмеженості кількості м’ячів на полі безпосередньо під час гри, хтось із цієї пари креативних виконавців мав недоотримувати уваги вболівальників. І якщо в першій половині це був представник мадридського Реала, за певним виключенням у вигляді моменту з помилкою Міленковича під час перехоплення закидання до штрафного "білих орлів", то вже в другому таймі зірка Парі Сен-Жермен мала поступитись відповідальним місцем лідера команди.

А можливо це сталось і тому, що Неймара добряче постукали по ногах суперники, поки він намагався віднайти власний момент перед чужими володіннями. Атакувати підопічним Тіте було дійсно помітно важко, бо футболісти Драгана Стойковича обрали суто захисну модель гри, у якій простору для нападників суперників узагалі не передбачалось. Зрештою, це призвело до того, що, окрім вищезгаданого моменту Вінісіуса та однієї спроби Неймара закрутити м’яча до воріт подачею з кутового на лівому фланзі, у номінальних господарів моментів не виникало.

Ситуація до певної міри змінилась уже після перерви, коли серби проявили неабияку необачність перед власними володіннями, майже одразу після поновлення гри подарувавши можливість Рафіньї забити гол, якою той не скористався через утручання з боку голкіпера. А взагалі, Бразилія почала грати максимально розкуто. Не тільки один Неймар мав доступ до м’яча перед чужими володіннями, тож ми навіть одного разу побачили соковитий постріл від Алекса Сандро з дальньої відстані в ліву стійку.

І вже незабаром після того епізоду Бразилія таки відкрила рахунок, коли Вінісіусу пострілом із лівого флангу штрафного під голкіпера не вдалось переграти Ваню Мілінкович-Савича, а ось Рішарлісону добити відскок у порожні ворота вже ніхто не міг завадити. Господарі не змусили нас довго чекати на другий м’яч, і в одній із наступних атак Вінісіус передачею зовнішнім боком стопи з лівого флангу знайшов у центрі штрафного того самого нападника Тоттенгема, і в два дотики Рішарлісон створив справжній шедевр пострілом через себе.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Ця видовищна крапка безумовно мала вплив на суперників бразильської збірної, і Сербія зрештою склала зброю на поталу опоненту, що відверто почав куражитись біля її штрафного майданчика. "Селесао" пробивали, переважним чином, із-за меж штрафного, тому Вані довелось добряче настрибатись на лінії воріт, аби не пропустити ще кілька голів. Каземіро одного разу навіть влучив у поперечину за його спиною, проте більше команда Тіте не забила, проте це й не завадило їй вийти в одноосібні лідери групи.

У наступному турі Бразилія зіграє проти Швейцарії, а Сербія протистоятиме Камеруну.— Сербія 2:0Рішарлісон, 62, 74Аліссон — Данілу, Тьяго Сілва, Маркіньйос, Сандро — Пакета (Фред, 75), Каземіро, Неймар (Антоні, 80) — Рафінья (Мартінеллі, 87), Рішарлісон (Жезус, 79), Вінісіус (Родріго, 76).В. Мілінкович-Савич — Міленкович, Велькович, Павлович — Живкович (Радоньїч, 57), Лукич (Лазович, 65), Гудель (Ілич, 56), Младенович (Влахович, 66) — Тадич, Мітрович (Максимович, 83), С. Мілінкович-Савич.Попередження: Павлович, Гудель, Лукич