ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі другого туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Польщі та Саудівської Аравії у рамках квартету С.

ГРУПА C 1 Саудівська Аравія 1 1 0 0 2 1 1 3 2 Мексика 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Польща 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Аргентина 1 0 0 1 1 2 -1 0

ПОЛЬЩА — САУДІВСЬКА АРАВІЯ

СУБОТА, 26 ЛИСТОПАДА, 15:00. СТАДІОН ОСВІТИ, АЛЬ РАЙАН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ВІЛТОН ПЕРЕЙРА САМПАЙО (БРАЗИЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Збірна Польщі в першому турі групового етапу чемпіонату світу грала проти Мексики. Це було дуже важке протистояння, в якому поляки могли здобути три бали. Роберт Левандовські заробив одинадцятиметровий удар у другому таймі, проте не зміг переграти Гільєрме Очоа.

На папері, перед початком фінальної частини турніру, поляки повинні були боротися за другу сходинку у квартеті з Мексикою, проте сенсаційна поразка Аргентини в першому турі сплутала всі прогнози. Тепер поляки можуть вийти на першу сходинку, якщо переможуть Саудівську Аравію. Але чи переможуть?

Саудівська Аравія, звичайно, здавалось очевидним аутсайдером квартету, проте перемога над Аргентиною має велику вагу. Команда продемонструвала, що готова триматись довгий час, щоб здобути позитивний результат. Тепер на аравійців будуть дивитись зовсім інакше. Навряд чи поляки б мали якусь недооцінку, але тепер будуть налаштовуватись на гру ще серйозніше.

Також варто звернути увагу на Роберта Левандовські, який не забив в матчі проти Мексики. В кар'єрі вже легендарного поляка ще немає голів на чемпіонаті світу. Гра проти Саудівської Аравії — відмінний шанс виправити цю ситуацію, адже зробити це в матчі третього туру проти Аргентини буде важкувато.

Варто розуміти, що Саудівська Аравія гарантовано вийде з групи, якщо переможе Польщу. Тоді як полякам перемога взагалі нічого не гарантує. Вже зрозуміло, що інтрига перед третім туром в цьому квартеті буде дуже закрученою. Бажаємо удачі полякам, адже їм важко не симпатизувати, проте очікуємо на цікаву гру.

За версією компанії GG.bet, фаворитом протистояння є Польща. На перемогу представника Європи дається коефіцієнт 1,77, тоді як успіх аравійців оцінюється показником 5,12. На нічию дається коефіцієнт 3,72.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди зустрічались між собою лише раз. Польща у 2006 році в рамках товариської гри здобула перемогу з рахунком 2:1.