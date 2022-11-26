ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Зірковий прогноз на чемпіонат світу-2022.

Черговий гість Зіркового прогнозу – ексфорвард харківського Металісту Хонатан Кристальдо. Він вважає, що Аргентина переможе Мексику 2:0.

- Хонатане, спілкувався з Сандеєм Олісе, то він каже, що Аргентині буде вкрай важко вийти з групи.

- В Аргентині всі вірять у цю збірну, навіть після стартової поразки. Я вас запевняю, все буде добре. Врешті, Аргентина дістанеться фіналу і зіграє там з Бразилією.

- Що сталося у грі з Саудівською Аравією?

- Ми втратили концентрацію на п’ять хвилин і нам забили два голи. А скільки ми могли забити у першому таймі? Це просто недолуге непорозуміння.

- Який прогноз на сьогоднішній матч з Мексикою?

- Аргентина переможе 2:0.

На думку експертів Parimatch Ukraine в цій грі переможе команда Ліонеля Скалоні — коефіцієнт 1.6. На те, що Мексика не програє солодкий кофф 2,44. Якщо ви вважаєте, що обидві команди заб’ють, то коефіцієнт дуже привабливий – 2,08. До речі, на результат 1:1 букмекер дає кофф 7,6.

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