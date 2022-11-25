ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

До вашої уваги нове відео від Youtube-каналу "Будемо Розбиратися".

У цьому випуску "Будемо Розбиратись" ми розглянемо перший тур в групах E, F, G, H.

Хорватія відверто розчарувала у матчі з Марокко, в той час як Японія покарала Німеччину за нереалізацію та піжонство.

Іспанці знищили Коста Рику, а канадці повністю переграли, але не змогли дотиснути Бельгію.

Гол етнічного камерунця Емболо у ворота своєї історичної Батьківщини приніс перемогу Швейцарії.

Матч Уругваю та Південної Кореї нагадував швидше колискову, на противагу Португалія та Гана тримали у напрузі до самого фінального свистка.

Насамкінець Бразилія зусиллями Рішарлісона впевнено переграла Сербію.

Нагадаємо, що на Football.ua також доступний попередній випуск.