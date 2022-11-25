ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич збірної Аргентини — про майбутній матч проти Мексики.

У другому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 між собою зустрінуться збірні Аргентини та Мексики.

Головний тренер аргентинської команди Ліонель Скалоні поділився очікуваннями від цього протистояння.

"З емоційної точки зору потрібна негайна реакція. Так, першого дня на тебе впливає цей удар, а потім треба піднятися. Цей склад здатний на це. Я не маю сумнівів у тому, як команда підходить до гри.

Ми оцінюємо ситуацію, шукаємо альтернативних варіантів для майбутнього матчу, але не для нашого стилю гри. Зміни у складі можливі. Рішення з цього питання ми ухвалимо сьогодні", — цитує слова Скалоні Tyc Sports.

Нагадаємо, матч Аргентина – Мексика відбудеться завтра, 26 листопада, о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція цього протистояння.