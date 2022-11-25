ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Нападник Еннер Валенсія забив третій із трьох голів своєї збірної на чемпіонаті світу-2022.

На відміну від більшості баталій першого туру групового етапу чемпіонату світу-2022 в Катарі, матчі другого раунду поміж представниками окремих квартетів одразу ж із першого дня почали відбуватись у сусідніх часових слотах. У групі A ми бачили доволі цікаву ситуацію із визначенням фаворитів на вихід до наступного раунду перед початком чергового ігрового дня, але при цьому збірним Нідерландів та Еквадору потрібно було все ж таки виокремити поміж собою об’єктивного лідера перегонів.

Перемоги з однаковим рахунком (2:0) у першому турі над господарями турніру та збірною Сенегалу дозволили представникам Європи та Південної Америки відповідно розраховувати на кращу вдачу за ходом наступних раундів змагань. При цьому футболісти Луї ван Гала тримали в голові заключну гру проти Катару як привід заробити додаткових балів, тоді як в еквадорців за календарем планувалось дуже важке випробування. Саме тому маневреність "ораньє" в плані остаточного результату цього матчу були чи не єдиним помітним козирем на тлі матчів першого ігрового дня.

Еквадор від самого стартового свистку головного арбітра Мустафи Горбаля ж Алжиру розпочав грати в футбол другим номером, тоді як суперники дістали значно більше простору на чужій половині, аніж мали в грі проти Сенегалу в першому турі. У підсумку, нідерландцям не тільки вдалось швидко дістатись до чужих воріт із завершальним ударом, але й фактично з першої ж спроби відкрити рахунок у грі. На шостій хвилині залишений біля входу до лівого флангу штрафного Классеном м’яч запустив до лівого верхнього кута чужих воріт Гакпо.

У подальшому "триколор" був більш обачним щодо гри на власній половині поля, тай номінальні господарі не стали наполягати на розвитку власного ситуативного успіху в атаці. Фланги атаки "ораньє" майже одразу були відрізані від просування до чужого штрафного, та й розіграшу безпосередньо перед володіннями Галіндеса у виконанні європейської збірної стало помітно менше.

Поступово акценти зміщувались не тільки до боротьби за центр поля, а й до моментів тепер уже поблизу воріт Нопперта. Голкіперу нідерландців довелось одного разу потягнути підступний дальній постріл від Валенсії з лівого флангу атаки під ближню стійку, а під завісу першого тайму він узагалі пропустив у власні ворота. Це Еступіньян дуже вдало підставив ногу під постріл партнера з відскоку на правому фланзі, відігравши воротаря суперників рикошетом. Однак захисник Поросо в цій ситуації завадив Нопперту побачити момент вирішального дотику, тож потенційна результативна дія Еквадору була викреслена з протоколу.

На другу половину зустрічі ван Гал вирішив залучити Депая замість Бергвейна, у якого була підозра на пошкодження, тому похизуватись удалою грою до перерви він не мав фізичної можливості. На полі з’явився визнаний лідер атаки нідерландців Мемфіс Депай і фактично миттєво розчинився з-поміж суперників. Чи може то так удало грав Еквадор цими хвилинами, що змусив європейську збірну ніяковіти через помилки в захисті вже за кілька хвилин після поновлення гри?

Тімбер учергове спробував піднятись вище з м’ячем до чужої половини, проте наразився на втрату контролю через втручання суперників, після чого миттєво було виконано передачу на Еступіньяна до лівого флангу штрафного, але з його пострілом упорався Нопперт. Упорався таким чином, як тільки міг, проте відскок на ногу Валенсії перед порожніми воротами не проконтролював.

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Гості вирівняли рахунок на табло, і одразу ж після цього почали полювати на чергову помилку суперників у захисті. Відмінну нагоду в цьому плані мав Плата, проте відскок від блокованого пострілу Валенсії на 59 хвилині з правого флангу штрафного переправив у поперечину чужих воріт. Розгублений стан ван Гала в той момент потрібно було тільки бачити. Нідерландці не могли відновити контроль м’яча на власній половині, та ще й постійно при цьому перебували під ризиком пропустити черговий контрнаступ. Можна сказати, що пощастило уникнути суттєвих проблем.

У заключному турі збірна Нідерландів зіграє проти Катару, а Еквадор зустрінеться з Сенегалом.





Нідерланди — Еквадор 1:1

Голи: Гакпо, 6 — Валенсія, 49



Нідерланди: Нопперт — Думфріс, Тімбер, ван Дейк, Аке, Блінд — Копмейнерс (де Рон, 79), Ф. де Йонг, Классен (Бергейс, 69) — Бергвейн (Депай, 46), Гакпо (Вегхорст, 80).



Еквадор: Галіндес — Анхело Пресіадо, Поросо, Торрес, Інкап’є, Еступіньян — Плата (Ібарра, 90), Мендес, Кайседо, Естрада (Сармієнто, 74) — Валенсія (Родрігес, 90).



Попередження: Мендес.