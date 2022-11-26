Аргентина — Мексика. Історія протистояння

ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваги історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

Сьогодні збірна Аргентини з футболу зіграє другий матч на ЧС-2022 – проти Мексики. Незважаючи на шокуючий результат гри проти збірної Саудівської Аравії (1:2), компанія Parimatch Ukraine вважає “альбіселестес” фаворитами протистояння: ставки на їхню перемогу приймаються за коефіцієнтом 1.54.

Матчі Аргентини та Мексики, може, і не дотягують до статусу якоїсь чергової версії класико, але точно приносять будь-якому турніру якийсь шарм. Дві нації, для кожної з яких футбол – частина національної культури, з дуже колоритними вболівальниками (і вболівальницями) на трибунах, регулярно проводять дуже яскраві матчі. Щоправда, у цьому протистоянні є чітко виражений вектор.

Перша зустріч “альбіселестес” та “ель трі” вже зробила дуже серйозну заявку на місце в історії. Вона відбулася на першому чемпіонаті світу – і дуже допомогла гравцю аргентинської збірної стати найкращим бомбардиром. Гільєрмо Стабіле їхав на ЧС не в статусі суперзірки, вийшов на гру другого туру лише через травму основного форварда – але оформив хет-трик та подарував команді перемогу 6:3. Надалі були дублі чилійцям та американцям та гол у фіналі, програному найсильнішому Уругваю.

Після ЧС Стабіле виїхав до Серії А, грав за Дженоа та Наполі, але через травми рано закінчив кар'єру. Надалі він понад двадцять років тренував збірну Аргентини та привів її до шести перемог на Копа Америка. Ні до, ні після мундіалю Стабіле не зіграв жодного (!) матчу за збірну.

Наступна важлива зустріч відбулася 1993 року. Мексиканцям дозволили брати участь на Копа Америка – і з першої спроби вони мало не виграли титул. Блискуча команда з Уго Санчесом попереду і Хорхе Кампосом у воротах дійшла до фіналу, у групі зіграла внічию з аргентинцями, але все ж таки програла їм фінал. Гол із пенальті Бенхаміна Галіндо послужив слабкою відповіддю на дубль Батістути. До останнього часу ця перемога була останньою міжнародною для Аргентини.

Зустріч на ЧС-2006 непогано резюмував тренер “альбіселестес” Пекерман: “Ми з мексиканцями надто добре вивчили один одного останнім часом. От і відключили одне одного”. Після розміну голами зі стандартів на початку гри матч потонув у боротьбі, перейшов до овертайму та котився до серії пенальті, але знайшлися люди, які створили справжній шедевр. Гол Максі Родрігеса після пасу Соріна досі котирується серед найкрасивіших в історії ЧС.

Перемога вийшла непоганим подарунком Мессі та Рікельме: вони обидва народилися рівно в день гри, 24 червня.

А остання дуель цих суперників була відзначена масштабним міжнародним скандалом. Усі пам'ятають погром аргентинців Марадони від бундестім, але мало хто замислюється: а як така команда в принципі опинилася у чвертьфіналі ЧС? А ось як:

🔙 El último enfrentamiento entre Argentina y México por Mundiales fue en 2010 por los octavos de final. La albiceleste ganó 3-1 con dos goles de Tévez y uno de Higuaín. pic.twitter.com/M57pgSoPrX — Ramonista 🇦🇷 (@Ramonista_) April 1, 2022

Перший гол Аргентина забила після офсайду, який можна назвати подвійним. Тевес у момент останнього пасу був до воріт не просто ближче за останнього захисника – він був ближчим за взагалі всіх, включаючи воротаря! Тим не менш, суддівська бригада зарахувала такий гол (незважаючи на якусь подобу консиліуму), і Аргентина з самого початку матчу здобула перевагу перед дуже непоганим складом Мексики.

Усього, з урахуванням товариських матчів, аргентинці зіграли проти “ель три” 32 гри у своїй історії. Виграли 16, зіграли внічию 12 і програли всього чотири. Загалом досить зручний суперник – але якщо пам'ятати, що сьогодні і нічия буде не дуже на користь “альбіселестес”, можна сказати, що з потрібним їм сьогодні рахунком вони закінчили рівно 50% зустрічей проти сьогоднішнього опонента.