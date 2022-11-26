ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру групового етапу чемпіонату світу у рамках групи D, у якому зіграють Туніс та Австралія.

Збірні Тунісу та Австралії матчем у рамках групи D на полі стадіону Ель-Джануб у місті Ель Вакра відкриють черговий ігровий день чемпіонату світу-2022 в Катарі.

Після нічиєї проти Данії (0:0), Джалель Кадрі вирішив використати з перших хвилин Наїма Сліті до правого флангу атаки.

Арнольд Джеймс Грем, на тлі поразки від Франції (1:4), залучив до стартового складу Франа Карачича ліворуч у захисті.

Туніс: Дамен — Бронн, Мерія, Талбі — Дрегер, Скірі, Лайдуні, Абді — Сліті, Джебалі, Мсакні.

Запасні: Матлуті, Бешир, Муез, Білель, Гандрі, Межбрі, Хазрі, Хеніссі, Маалул, Сассі, Бен Ромдхан, Шаалані, Жазірі, Кешріда, Сліман.



Австралія: Раян — Карачич, Суттар, Роулз, Бегич — Ірвін, Муй, Макгрі — Лекі, Дюк, Гудвін.

Запасні: Редмейн, Вукович, Дегенек, Аткінсон, Тіліо, Райт, Макларен, Хрустич, Мабіл, Девлін, Денг, Куол, Кінг, Каммінгс, Баккус.



Гра Туніс — Австралія почнеться о 12:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.