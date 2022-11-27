ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі другого туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Бельгії та Марокко у рамках квартету F.

БЕЛЬГІЯ — МАРОККО

НЕДІЛЯ, 27 ЛИСТОПАДА, 15:00. АЛЬ-ТУМАМА, ДОХА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕСАР АРТУРО РАМОС (МЕКСИКА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Боротьба в групі F за вихід в плей-оф очікувалась дуже запеклою. Власне, очікування виправдалися. Лише Бельгія виглядає явним фаворитом. Проте бельгійці ледь виграли у канадців, яким відводилось останнє місце у квартеті. І якби не Куртуа, який не дозволив забити Девісу з пенальті, скоріш за все, поєдинок міг закінчитись неприємностями для підопічних Роберто Мартінеса.

Попри конкурентну гру з боку канадців, Бельгія зуміла вирвати три очки завдяки голу Батшуаї наприкінці першого тайму. Міші тимчасово підміняє Лукаку в центрі нападу, і варто відзначити, робить це доволі ефективно. Щодо самого Лукаку, то його повернення очікується тільки на матч третього туру, тому Мартінесу знову треба сподіватися на Батшуаї.

Марокканці доволі потужно стартували на чемпіонаті, зігравши на рівних з фіналістом минулого Мундіалю Хорватією (0:0). Хакімі, Зієш і компанія вдало адаптувались під ігровий нового тренера Валід Реграгуї, для якого це був лише четвертий матч на посаді. Зазначимо, що Марокко ще не програвала під керівництвом Реграгуї. Проте вистояти під натиском потужних бельгійців буде дуже непросто.

Ситуація в групі геть заплутана. Навіть якщо Марокко програє, це не означатиме виліт з турніру, попри перемогу хорватів над канадцями. Все буде вирішуватись в останньому турі. Але перемога Бельгії точно виведе підопічних Мартінеса в плей-оф. Ми вважаємо, що марокканці дуже незручний суперник для Бельгії, тому нічия виглядає найбільш ймовірним результатом.

За версією компанії GG.bet, фаворитом протистояння є Бельгія. На перемогу команди Мартінеса дається коефіцієнт 2,03, тоді як успіх марокканців оцінюється показником 4,05. На нічию дається коефіцієнт 3,46.

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