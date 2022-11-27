ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі другого туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Хорватії та Канади в рамках квартету F.

НЕДІЛЯ, 27 ЛИСТОПАДА, 18:00. ХАЛІФА ІНТЕРНЕШНЛ СТЕДІУМ, ДОХА ГОЛОВНИЙ АРБІТР — АНДРЕС МАТОНТЕ (УРУГВАЙ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO, СУСПІЛЬНЕ СПОРТ

Збірна Хорватії розпочала свою кампанію на світовій першості з нічийного результату у матчі з Марокко, в якому голів ми так і не побачили. Можливо, хтось не такої гри очікував від фіналіста минулого чемпіонату світу, але зараз на повторення того успіху хорватів сподіватися навряд чи варто.

У разі перемоги у майбутньому матчі підопічні Златко Далича можуть серйозно полегшити собі життя щодо боротьби за вихід у плей-оф ЧС-2022. Проте навіть у разі такого сприятливого розкладу подій нічого гарантувати збірній Хорватії на 100 відсотків не можна буде.

Незважаючи на те, що за підсумками минулого туру Канада стала третьою серед усіх команд за кількістю ударів (22), їй не вдалося набрати бодай одне очко проти збірної Бельгії. Хоча при цьому можна констатувати факт, що колектив Джона Гердмана всіх приємно здивували.

Залишивши осторонь питання до суддівства, нереалізований пенальті та банальну нестачу везіння, в атакуючому плані гравці збірної Канади справді виглядали багатообіцяюче. Єдине – відверто не вистачило реалізації, але зараз права на помилку більше немає. У разі поразки канадці покинуть мундіаль.

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Златко Далича. Так, на перемогу Хорватії пропонується коефіцієнт 2,18, тоді як потенційний успіх Канади оцінюється показником 3,51. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,5.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Хорватія (4-3-3): Лівакович (Динамо Загреб) — Юранович (Селтік), Ловрен (?), Гвардіол (Лейпциг), Соса (Штутгарт) — Модрич (Реал Мадрид), Брозович (Інтер), Ковачич (Челсі) — Влашич (Торіно), Крамарич (Гоффенгайм), Перішич (Тоттенгем)

Канада (3-4-3): Борян (Црвена Звезда) — Джонстон (Монреаль), Віторія (Чавес), Міллер (Базель) — Ларея (Торонто), Гатчинсон (Бешикташ), Еустакіо (Порту), Девіс (Баварія) — Б'юкенен (Брюгге), Девід (Лілль), Ларін (Брюгге)

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