ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У другому турі чемпіонату світу-2022 за 27 листопада на нас чекають чотири цікаві матчі: Японія зустрінеться з Коста-Рікою, Бельгія зіграє з Марокко, Хорватії протистоятиме Канада, а завершить день гучна зустріч Іспанії та Німеччини.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ЯПОНІЯ — КОСТА-РІКА

За версією компанії GG.bet, фаворитом протистояння є Японія. На перемогу команди Хадзіме Моріясу дається коефіцієнт 1,45, тоді як успіх костариканців оцінюється показником 8,14. На нічию дається коефіцієнт 4,58.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Ви повинні пам'ятати, що ставки – це ризик і не місце для заробітку. А ось задовольнити спортивний азарт — непогана можливість, а також перевірити, наскільки добре ви знаєтеся на спорті і конкретно у футболі.

В цьому матчі варто звернути увагу на подію "Японія заб'є два голи та більше" з коефіцієнтом 1,74.

Враховуючи сім пропущених м'ячів костаріканців від Іспанії та минулий сенсаційний успіх японців проти Німеччини, ми віримо, що збірній Японії і зараз вдасться забити щонайменше двічі.

Матч Японія — Коста-Ріка відбудеться 27 листопада о 12:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

прогноз 2:1

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БЕЛЬГІЯ — МАРОККО

За версією компанії GG.bet, фаворитом протистояння є Бельгія. На перемогу команди Мартінеса дається коефіцієнт 2,03, тоді як успіх марокканців оцінюється показником 4,05. На нічию дається коефіцієнт 3,46.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Багато хто не чекає на результативний матч, але ми пропонуємо вам все-таки ризикнути і звернути увагу на подію "Обидві заб'ють — так" з коефіцієнтом 1,99.

Матч Бельгія — Марокко відбудеться 27 листопада о 15:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ХОРВАТІЯ — КАНАДА

За версією компанії GG.bet, фаворитом майбутнього протистояння є підопічні Златко Далича. Так, на перемогу Хорватії пропонується коефіцієнт 2,18, тоді як потенційний успіх Канади оцінюється показником 3,51. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3,5.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Проти Бельгії збірна Канади приємно здивувала в атаці, тому пропонуємо звернути увагу на подію "Тотал кутових Канади більше 4" з коефіцієнтом 1,91.

Матч Хорватія — Канада відбудеться 27 листопада о 18:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.

прогноз 1:1

​ПРОГНОЗ НА МАТЧ ІСПАНІЯ — НІМЕЧЧИНА

За версією компанії GG.bet, Іспанія — фаворит зустрічі: перемога команди Луїса Енріке оцінюється коефіцієнтом 2,39, перемога німцев — 2,97. На нічию дається коефіцієнт 3,6.

ТАК НА ЩО СТАВИТИ?

Враховуючи, що Іспанія любить контролювати м'яч, вважаємо, що німці безперечно будуть більше фолити. Тому пропонуємо вам звернути увагу на подію "У Німеччини буде більше жовтих карток (результат без нічиєї)" за 1,74.

Матч Іспанія — НІмеччина відбудеться 27 листопада о 21:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.