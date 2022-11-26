ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фахівець висловився перед другим туром мундіалю.

Головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік висловився перед матчем другого туру ЧС-2022 проти Іспанії.

"Жахливі два останніх турніри були в Німеччини. Ми хочемо, щоби це більше не повторилося. Тому зараз ми повністю зосереджені на майбутній грі. Це перший фінал для нас на цьому чемпіонаті світу. Ми зробимо все можливе, щоб перемогти.

Що стосується підготовки гравців до матчу – ми з радістю візьмем як приклад Іспанію. Тактико-технічна підготовка.

Звичайно, я досі задоволений командою, яку мені довірили. Завтра ми побачимо команду, яка знає, що поставлено на кін. Ми зробимо все, щоб гарантувати, що двері до 1/8 фіналу залишаться для нас відчиненими перед останнім туром", — сказав Флік і інтерв'ю Sport1.

Матч між Німеччиною та Іспанією відбудеться 27 листопада та розпочнеться о 21:00 за київським часом.