ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Стали відомі стартові склади на матч ЧС-2022.

У другому турі групового раунду чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини зустрічатиметься проти збірної Мексики.

Головні тренери Ліонель Скалоні та Херардо Мартіно вже визначились зі стартовими складами на цей поєдинок.

Аргентина: Е. Мартінес — Монтіель, Отаменді, Лісандро Мартінес, Акунья — Ді Марія, де Пауль, Родрігес, Мак Аллістер —Мессі, Лаутаро Мартінес.

Запасні: Армані, Рульї, Фойт, Тальяфіко, Паредес, Пеццелья, Альварес, Ромеро, Паласіос, Корреа, Алмада, Гомес, Дібала, Фернандес, Моліна.

Мексика: Очоа — К. Альварес, Араухо, Монтес, Морено, Галльярдо — Еррера, Гуардадо, Чавес — Лосано, Вега.

Запасні: Талавера, Кота, Е. Альварес, Васкес, Артеага, Ромо, Родрігес, Хіменес, Фунес Морі, Гутьєррес, Пінеда, Санчес, Мартін, Антуна, Альварадо.

Матч Аргентина — Мексика відбудеться 26 листопада на стадіоні Лусаїл. Розпочнеться гра о 21:00 за київським часом. На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу.