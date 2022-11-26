ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Бразильці вже недораховуються трьох футболістів.

Збірна Бразилії у другому турі групового раунду чемпіонату світу-2022 зіграє проти збірної Швейцарії.

Раніше вже повідомлялося, що вінгер Неймар та захисник Даніло не зможуть допомогти команді у найближчих матчах.

Зараз у лазарет команди додався вінгер Манчестер Юнайтед Антоні. Він недоступний через хворобу.

Бразильське ЗМІ Globo Esporte повідомляє, що вінгер другий день поспіль не бере участі у тренуваннях збірної Бразилії.

Лікарі виявили в нього симптоми грипу, але, невідомо чому, не ізолювали його від інших футболістів національної команди.

Матч між Бразилією та Швейцарією відбудеться 28 листопада та розпочнеться о 18:00 за київським часом.