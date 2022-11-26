Дубль Мбаппе та інші цікаві моменти зустрічі дивіться на Football.ua.
Фанція - Данія. Getty Images
26 листопада 2022, 21:59
У рамках другого туру групового етапу ЧС-2022 збірна Франції дотиснула збірну Данії (2:1).
Дубль Кіліана Мбаппе допоміг французам стати першою збірною, яка достроково забезпечила собі плей-оф мундіалю.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Франція — Данія 2:1
Голи: Мбаппе 61, 86 — А. Крістенсен, 68
Франція: Льоріс — Кунде, Варан (Конате, 74), Упамекано, Т. Ернандес — Грізманн (Фофана, 90+3), Чуамені, Рабьо — Дембеле (Коман, 75), Жиру (Тюрам, 62), Мбаппе.
Данія: Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен, Нельссон — Р. Крістенсен (Ба, 90+2), Гейб’єрг, Еріксен, Меле — Ліндстрьом (Нергор, 85), Корнеліус (Брайтвейт, 46), Дамсгор.
Попередження: Кунде — А. Крістенсен, Корнеліус