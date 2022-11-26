У рамках другого туру групового етапу ЧС-2022 збірна Франції дотиснула збірну Данії (2:1).

Дубль Кіліана Мбаппе допоміг французам стати першою збірною, яка достроково забезпечила собі плей-оф мундіалю.

До вашої уваги відео голів та огляд матчу:


Франція — Данія 2:1
Голи: Мбаппе 61, 86 — А. Крістенсен, 68

Франція: Льоріс — Кунде, Варан (Конате, 74), Упамекано, Т. Ернандес — Грізманн (Фофана, 90+3), Чуамені, Рабьо — Дембеле (Коман, 75), Жиру (Тюрам, 62), Мбаппе.

Данія: Шмейхель — Андерсен, А. Крістенсен, Нельссон — Р. Крістенсен (Ба, 90+2), Гейб’єрг, Еріксен, Меле — Ліндстрьом (Нергор, 85), Корнеліус (Брайтвейт, 46), Дамсгор.

Попередження: Кунде — А. Крістенсен, Корнеліус