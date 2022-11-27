ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 26 листопада 2022, 21:00.

У другому турі групового етапу чемпіонату світу-2022 збірна Аргентини здобула перемогу над Мексикою.

Головним героєм цього протистояння став лідер аргентинської команди Ліонель Мессі, який записав на свій рахунок гол та асист.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Аргентина — Мексика в 2 турі групового етапу ЧС-2022:

Аргентина — Мексика 2:0

Голи: Мессі, 64, Фернандес, 87



Аргентина: Е. Мартінес — Монтьєль (Моліна, 63), Отаменді, Лісандро Мартінес, Акунья — Ді Марія (Ромеро, 69), де Пауль, Родрігес (Фернандес, 57), Мак Аллістер (Паласіос, 69) — Мессі, Лаутаро Мартінес (Х. Альварес, 63).



Мексика: Очоа — К. Альварес (Хіменес, 67), Араухо, Монтес, Морено, Галльярдо — Еррера, Гуардадо (Гутьєррес, 41), Чавес — Лосано, Вега (Антуна, 66).



Попередження: Монтьєль — Араухо, Гутьєррес, Еррера, Альварадо