ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Аргентинський нападник Ліонель Мессі забив у шостому матчі за збірну поспіль.

Регіональні суперечки поміж футбольними країнами, які при цьому ще й спілкуються фактично однією мовою, завжди були окрасою будь-якого міжнародного форуму, і чемпіонат світу-2022 в Катарі був не позбавлений цього видовища. За зустріччю поміж Англією та США ми спостерігали напередодні, і вона нам, як і переважній більшості футбольного світу, не зовсім припала до душі, тому від матчу групи C поміж Аргентиною та Мексикою, який був запланований на звітній день, очікування вже були значно вищими.

А тут ще й за підсумками першого туру стало зрозуміло, що "альбіселесте" ніхто не гарантує легкої прогулянки до раунду плей-оф від цього вельми цікавого квартету. Саудівська Аравія підняла рівень інтриги до захмарного, тому Ліонелю Мессі та компанії доводилось споглядати на представників найбільш північної з Америк виключно в якості жертви для здобуття максимуму очок. Схожої думки стосовно суперників були й футболісти Херардо Мартіно, бо вони навіть не змогли розпечатати ворота Польщі (0:0), що також певним чином ускладнювало їм життя за умов результату гри, що сталась раніше цього дня (2:0 – перемога Польщі).

Європейському поціновувачу футболу перед початком звітної гри було б непогано надати спеціальний нотатник, у якому б були перераховані ключові компоненти південноамериканського футболу, які викликають захоплення в місцевої публіки. Бо, судячи з реакції глядачів на трибунах, на футбольному полі відбувалось справжнє дійство за критеріями заокеанських широт, тоді як для нашого ока це була суцільна боротьба на кожній ділянці поля. Нехай і споглядати за цим було доволі цікаво.

Підкат із двох ніг зі спини — будь ласка. Італійський рефері Даніеле Орсато одразу надів на себе маску південноамериканця, бо не став вилучати гравців Мексика за фоли такого калібру, що в його рідній країні би розцінювались прямими червоними картками. А вже десь посередині першого тайму стало зрозуміло, що нам не варто чекати на велику кількість гольових моментів — команди просто не могли дістатись воріт один одного. Жовті картки, безперечно, почали з’являтись із кишені рефері, однак футболістам на них було байдуже.

Так і вийшло, що до перерви ми побачили лише одну відмінну підкрутку зі штрафного в центральній зоні у виконанні Веги, проте з правої дев’ятки власних воріт м’яч тоді дістав Мартінес. Без забитих м’ячів головною подією до настання перерви таким чином стало пошкодження в Андреаса Гуардадо, через яке мексиканський ветеран центральної ланки вимушено залишив поле.

У другому таймі гості вирішили грати другим номером більш виразно, за рахунок чого Аргентина отримала багато м’яча в своїх ногах, проте користь від цього для команди Скалоні була сумнівною, бо спочатку потрібно було здолати аж три ряди захисту суперників, які аж ніяк не виглядали гостинними. Проте на те він і зветься Ліонель Мессі, що за рахунок одного лишень влучного пострілу з центральної зони перед штрафним у правий нижній кут фактично принести своїй команді перемогу.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

І хоча від голу гравця французького Парі Сен-Жермен до завершення навіть основного часу залишалось приблизно півгодини, Скалоні вирішив, що настала черга й для його команди сідати до глибокого захисту в очікуванні наступу суперників у відповідь. Проте Мексика цього вечора була готова виключно грати другим номером, тож "альбіселесте" згодом повернулись до чужих володінь із розіграшем кутового на лівому фланзі, із якого Мессі видав пас до лівого флангу штрафного на Енцо Фернандеса, а той через фінт пробив у дальній верхній кут. Інтрига в групі C житиме до останнього.

У заключному турі збірна Аргентини зіграє проти Польщі, а Мексика зустрічатиметься зі Саудівською Аравією.— Мексика 2:0Мессі, 64, Фернандес, 87Е. Мартінес — Монтьєль (Моліна, 63), Отаменді, Лісандро Мартінес, Акунья — Ді Марія (Ромеро, 69), де Пауль, Родрігес (Фернандес, 57), Мак Аллістер (Паласіос, 69) — Мессі, Лаутаро Мартінес (Х. Альварес, 63).Очоа — К. Альварес (Хіменес, 67), Араухо, Монтес, Морено, Галльярдо — Еррера, Гуардадо (Гутьєррес, 41), Чавес — Лосано, Вега (Антуна, 66).Попередження: Монтьєль — Араухо, Гутьєррес, Еррера, Альварадо