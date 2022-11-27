ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Керманич Ірану залишив гнівний відгук про вислови футбольного чиновника.

Збірна Ірану в рамках другого туру чемпіонату світу-2022 здолала Вельс (2:0), завдяки чому наблизилась до виходу до раунду плей-оф світового форуму.

Уельс — Іран 0:2 Відео голів та огляд матчу чемпіонату світу-2022

Проте далеко не всі в футбольному світі зраділи успіху "принців Персії". Зокрема, член групи технічних досліджень ФІФА та відомий ексфутболіст Юрген Клінсманн під час однієї з передач на британському телебаченні залишив несхвальний відгук стосовно цієї гри та особисто головного тренера іранців португальця Карлуша Кейруша.

"Це в них така культура поведінки, і тому Карлуш Кейруш дуже добре підходить до збірної Ірану в якості головного тренера.

Він мав труднощі в Південній Америці, не зміг пройти кваліфікацію до чемпіонату світу з Колумбією, потім він не зміг пройти кваліфікацію до чемпіонату світу з Єгиптом, а потім він повернувся та знову почав керувати збірною Ірану, із якою він уже працював протягом тривалого часу. Так що його призначення не випадкове.

Це лише частина їхньої культури і того, як вони грають, а також працюють з арбітром. Ви й самі бачили, як лава запасних постійно підстрибує, заважає працювати четвертому арбітру й лайнсмену, висять у них постійно на вухах, постійно перебувають перед обличчям. Кіффер Мур, імовірно, розповість вам більше після гри про ті маленькі інциденти, яких ми не бачили в трансляції".

Реакція від головного тренера Ірану на подібні вислови не забарилась:

"Незалежно від того, наскільки я можу поважати те, що ви колись зробили на полі, ці зауваження про культуру Ірану, збірну Ірану та моїх гравців є ганьбою для футболу.

Ніхто не може ставити під сумнів нашу чесність. Незважаючи на це, ми хотіли б запросити вас як нашого гостя, прийти до нашого табору національної збірної, поспілкуватися з гравцями Ірану та дізнатися від них про країну, народ Ірану, поетів і мистецтво, алгебру, усю тисячолітню Перську культуру. А також послухати від наших гравців, як вони люблять і поважають футбол.

Як американець/німець, ми розуміємо, що ви не прихильник цієї країни. Із цим нема проблем. І незважаючи на ваші обурливі зауваження в ефірі BBC, які намагаються підірвати нашу роботу, старання та вміння, ми обіцяємо вам, що не будемо виносити жодних суджень щодо вашої культури, коріння та походження, і що вам завжди будуть раді в нашій родині.

У той самий час, ми бажаємо уважно стежити за рішенням ФІФА щодо вашої позиції в якості члена групи технічних досліджень Катару 2022. Тому що, очевидно, ми очікуємо, що ви подасте у відставку, перш ніж відвідати наш табір", — заявив португальський фахівець.

У заключному турі збірна Ірану зіграє проти США.