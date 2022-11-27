ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі другого туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Японії та Коста-Рики у рамках квартету Е.

ЯПОНІЯ — КОСТА-РИКА

НЕДІЛЯ, 27 ЛИСТОПАДА, 12:00. АЛЬ-РАЯН, АХМАД БІН АЛІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — МАЙКЛ ОЛІВЕР (АНГЛІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Дві збірні, які знаходяться один від одного у різних кутках земної кулі, раніше ніколи не перетиналися в офіційних матчах. Історія їхніх протистоянь налічує три матчі, в яких костариканці жодного разу не здобували перемог — 2 поразки та 1 нічия. Втім, перед самим чемпіонатом світу Коста-Рика проводила спаринг з іншим представником азійського світу та учасником Мундіалю — Південною Кореєю — та не змогла втримати переможний результат — 2:2.

Чемпіонат світу жахливо розпочався для підопічних Луїса Фернандо Суареса — вони розгромно поступилися одному з фаворитів змагань — збірній Іспанії (0:7). Достатньо одного факту, щоб зрозуміти всю катастрофу для костариканців після фінального свистка: голові місцевої федерації Родольфо Віллалобосу довелося запевняти журналістів, що він не збирається звільняти головного тренера Луїса Фернандо Суареса. Зрозуміло, що поразка від Японії поставить хрест на шансах Коста-Рики зачепитися за плей-оф, тим паче, що в останньому турі вони зустрічатимуться з німцями.

Японці підходять до матчу з Коста-Рикою в піднесеному настрої. В першому турі вони приголомшили німців (2:1). І в цьому неабияка заслуга 33-річного кіпера "синіх самураїв" Сюїті Гонда. Зрештою японці зуміли покарати зухвалих німців за марнотратство. Символічно, що автори двох голів Ріцу Доан і Такума Асано грають у клубах Бундесліги.

У разі перемоги Японії і поразки Німеччини від Іспанії, "сині самураї" гарантують собі місце в плей-оф. Ми вважаємо, що японці зуміють переграти костариканців і зроблять великий крок на зустріч до виходу з групи.

За версією компанії GG.bet, фаворитом протистояння є Японія. На перемогу команди Хадзіме Моріясу дається коефіцієнт 1,45, тоді як успіх костариканців оцінюється показником 8,14. На нічию дається коефіцієнт 4,58.

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