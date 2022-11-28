ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У рамках другого туру групи G Камерун зіграє проти збірної Сербії.

ГРУПА G 1 Бразилія 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Швейцарія 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Камерун 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Сербія 1 0 0 1 0 2 -2 0

Камерун — Сербія

Понеділок, 28 листопада, 12:00, стадіон Аль Джануб, Аль Вакра. Арбітр зустрічі – Мохамед Абдулла Хассан Мохд (ОАЕ). Пряма трансляція на MEGOGO.

У першому турі обидві команди зіграли гідно, хоч і поступилися. Збірна Сербії не надто розраховувала на очки у грі проти Бразилії, а ось Камерун намагався відібрати очки у Швейцарії, але невдалося.

Серби, хоч і трималися гідно, в атаці практично нічого не показали. Бразильці завдали 23 ударів по воротах суперника, а серби — лише п'ять. Навіть спортивний директор збірної Сербії Стеван Стоянович висловив думку, що гравці національної команди надто багато поваги віддали імені суперника.

Камерун виглядав солідно в першому турі, а Самуель Ето'О наголосив на тому, що команда добре підготувалася до турніру. На його думку, попередні провали на Мундіалях були пов'язані з тим, що команда була непідготовлена.

За версією компанії GG.bet, збірна Сербія – лідер зустрічі. Перемога сербів оцінюється коефіцієнтом 1.75, а перемога Камеруну – 5.19. Якщо буде нічия, то така подія пропонується показник 3.76. Ми ж у свою чергу припустимо, що матч може закінчитися результативною нічиєю.

Орієнтовні склади:

Поточна форма:

Особисті зустрічі:

За весь час команди зустрічалися один раз – 5 липня 2010 року у рамках товариської зустрічі. Тоді перемогу здобули серби – 4:3.