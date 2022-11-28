ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі другого туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Південної Кореї та Гани у рамках квартету Н.

1 Португалія 1 1 0 0 3 2 1 3 2 Південна Корея 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Уругвай 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Гана 1 0 0 1 2 3 -1 0

Південна Корея — Гана

Понеділок, 28 листопада, 15:00. Аль-Райян, стадіон Едьюкейшн Сіті. Головний арбітр – Ентоні Тейлор (Англія). Пряма трансляція на Megogo.

В доволі рівній групі, якщо вивести за дужки збірну Португалії, всі три команди – Уругвай, Південна Корея та Гана – мають рівні шанси на вихід в плей-оф. Тому матчі другого туру стануть вирішальними в боротьбі за вихід з групи.

Південна Корея в першому турі нав’язала Уругваю потужну боротьбу та зуміла зберегти свої ворота в недоторканності, що вже велике досягнення з огляду на склад південноамериканської збірної. Проте ані уругвайці, ані південно корейці не показали аж нічого в атаці – нулі на табло та в графі "удари в площину воріт". А це означає, що уругвайці ефективно закрили лідера Кореї Сона, через якого і будувала вся атакувальна гра команди Паулу Бенту.

Ганці спробували зіграти в відкритий футбол в першому турі проти Португалії. Якщо перший тайм вийшов нудним, то в другій половині зустрічі команди полетіли на ворота один одного. Ганці по ходу зустрічі програвали з рахунком 1:3, проте знайшли в собі сили на ще один гол, що закінчилось для португальців валідольною кінцівкою. Варто відзначити ефективність африканської збірної в атаці: підопічні Отто Аддо нанесли 3 удари в площину воріт Діогу Кошти, забивши 2 м’ячі.

Вважаємо, що матч між Південною Кореєю та Ганою вийде досить напруженим, можливо, до першого гола, який може як розкрити гру, так і засушити. Одне слід підкреслити – обидві команди гідні один одного, тому будуть викладатись на повну.

За версією компанії GG.bet, Південна Корея — фаворит зустрічі: перемога азійських тигрів оцінюється коефіцієнтом 2,5, перемога ганців — 3,2. На нічию дається коефіцієнт 3,15.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

На офіційному рівні команди не зустрічались, натомість провели 4 товариські матчі в період з 2006 до 2014 року, в який ганці виграли тричі, а корейська збірна тріумфувала лише раз.