ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі другого туру чемпіонату світу-2022 року на нас чекає зустріч між збірними Бразилії та Швейцарії у рамках квартету G.

1 Бразилія 1 1 0 0 2 0 2 3 2 Швейцарія 1 1 0 0 1 0 1 3 3 Камерун 1 0 0 1 0 1 -1 0 4 Сербія 1 0 0 1 0 2 -2 0

Бразилія – Швейцарія

Понеділок, 28 листопада, 18:00. Доха, Стадіон 974. Головний арбітр – Іван Бартон (Санта-Ана). Пряма трансляція на Megogo.

Лідери квартету G визначатимуть сильнішого у другому турі. Чотири роки тому на Мундіалі в росії ці команди також зустрілись в групі та провели доволі захоплюючий двобій (про це нижче). Бразильці тоді виграли групу, а Швейцарія фінішувала другою. Здається, цьогоріч історія може повторитись.

В першому турі бразильці впевнено обіграли сербів з рахунком 2:0, але втратили двох ключових виконавців – Неймара і Данило. Ймовірно, обидва повернуться на матчі плей-оф, але туди ще треба потрапити, хоча для бразильців це не повинно стати проблемою. В разі перемоги вони гарантують собі перше місце і чекатимуть на суперника в 1/8 фіналу. Нагадаємо, підопічні Тіто вийдуть на друге місце групи Н – Південну Корею, Уругвай, Гану чи навіть Португалію. А чому ні?

Швейцарія не так яскраво почала чемпіонат, але, що більш важливіше, здобула переможний результат. В першому турі від швейцарців постраждав Камеру. Перемогу європейській збірній приніс дует лідерів Шакірі-Емболо. Але, за великим рахунком, не вони стали головними героями, а кіпер швейцарської збірної Ян Зоммер, який зумів зупинити Чупо-Мотінга і компанію.

Звичайно, грати проти бразильців важко будь-якій збірній, але це команда не без слабких місць. То й же правий фланг оборони може стати проблемним для бразильської збірної. Замість травмованого Данило, ймовірно, зіграє Дані Алвес, а це означає, що протистояти йому доведеться прудконогому Варгасу і досвідченому Джаці. Ясно одне: матч проти Швейцарії не стане для Бразилії прогулянкою.

За версією компанії GG.bet, Бразилія — фаворит зустрічі: перемога південноамериканців оцінюється коефіцієнтом 1,51, перемога європейців — 7,18. На нічию дається коефіцієнт 4,43.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

На офіційному рівні команди зустрічались двічі: на ЧС-1950, коли Бразилія посіла друге місце, команди на груповій стадії зіграли внічию 2:2; також був матч на ЧС-2018 – тоді також була зафіксована нічия – 1:1.