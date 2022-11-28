ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі другого туру чемпіонату світу між собою зіграють збірні Португалії та Уругваю у групі H.

ГРУПА H 1 Португалія 1 1 0 0 3 2 1 3 2 Південна Корея 1 0 1 0 0 0 0 1 3 Уругвай 1 0 1 0 0 0 0 1 4 Гана 1 0 0 1 2 3 -1 0

Португалія — ​​Уругвай

Понеділок, 28 листопада, 21:00, стадіон Айконік, Лусаїл. Арбітр зустрічі – Аліреза Фагані (Іран). Пряма трансляція на MEGOGO.

У першому турі збірна Португалії зуміла обіграти Гану, хоч поєдинок видався і непростим. Що показала ця гра? Португальці мають гарну атаку, але є певні проблеми в обороні. Якщо Португалія переможе у другому турі, то це максимально наблизить її до виходу до 1/8 турніру, якщо й не забезпечить плей-оф.

Безперечно, головна зірка команди Фернанду Сантуша — Кріштіану Роналду. Навколо нього ходять не найкращі чутки, проте на полі, зважаючи на все, йому це не особливо заважає. У матчі проти Гани Роналду реалізував пенальті, який сам і заробив.

З неприємних новин для португальців слід зазначити травму Нуну Мендеша – лівого захисника.

Маючи яскравих гравців у лінії атаки, збірна Уругваю у першому турі зіграла внічию проти Південної Кореї.

Колектив Дієго Алонсо виглядав блякло в атаці та не награв на перемогу. У матчі проти Португалії уругвайцям буде складно та є ризик, що після двох турів вони так і залишаться з одним очком.

За версією компанії GG.bet, Португалії — лідер зустрічі: їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 2, а перемога уругвайців — 4.25. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується коефіцієнт 3.41.

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