Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.
Португалія — Уругвай. Напередодні
28 листопада 2022, 08:00
У матчі другого туру чемпіонату світу між собою зіграють збірні Португалії та Уругваю у групі H.
|ГРУПА H
|1
|
|Португалія
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|1
|3
|2
|
|Південна Корея
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|
|Уругвай
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|0
|1
|4
|
|Гана
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
Португалія — Уругвай
Понеділок, 28 листопада, 21:00, стадіон Айконік, Лусаїл. Арбітр зустрічі – Аліреза Фагані (Іран). Пряма трансляція на MEGOGO.
У першому турі збірна Португалії зуміла обіграти Гану, хоч поєдинок видався і непростим. Що показала ця гра? Португальці мають гарну атаку, але є певні проблеми в обороні. Якщо Португалія переможе у другому турі, то це максимально наблизить її до виходу до 1/8 турніру, якщо й не забезпечить плей-оф.
Безперечно, головна зірка команди Фернанду Сантуша — Кріштіану Роналду. Навколо нього ходять не найкращі чутки, проте на полі, зважаючи на все, йому це не особливо заважає. У матчі проти Гани Роналду реалізував пенальті, який сам і заробив.
З неприємних новин для португальців слід зазначити травму Нуну Мендеша – лівого захисника.
Маючи яскравих гравців у лінії атаки, збірна Уругваю у першому турі зіграла внічию проти Південної Кореї.
Колектив Дієго Алонсо виглядав блякло в атаці та не награв на перемогу. У матчі проти Португалії уругвайцям буде складно та є ризик, що після двох турів вони так і залишаться з одним очком.
За версією компанії GG.bet, Португалії — лідер зустрічі: їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 2, а перемога уругвайців — 4.25. Якщо буде нічия, то на такий результат пропонується коефіцієнт 3.41.
Орієнтовні склади:
Поточна форма:
Очні зустрічі:
прогноз 2:1