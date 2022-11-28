ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги прогноз на матчі чемпіонату світу, який проходить у Катарі.

У понеділок, 28 листопада, відбудуться чотири матчі групового етапу чемпіонату світу в Катарі у слотах 12:00, 15:00, 18:00 та 21:00.

Матчі:

ПРОГНОЗ НА МАТЧ КАМЕРУН — СЕРБІЯ

За версією компанії GG.bet, збірна Сербії — лідер майбутньої гри. Перемога сербів оцінюється коефіцієнтом 1.77, а перемога номінальних гостей – 5.21.

Якщо буде зафіксовано нічию, на таку подію пропонується показник 3.67.

Матч Камерун – Сербія відбудеться 28 листопада о 12:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.

прогноз 2:2

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПІВДЕННА КОРЕЯ — ГАНА

Нелегке завдання виділити фаворита у майбутній грі, адже команди загалом рівні за класом.

Букмекери трохи більше вірять у Південну Корею: перемога цієї команди оцінюється коефіцієнтом 2.6, а на Гану пропонується показник 3.05.

Якщо буде нічия, то така подія пропонується коефіцієнт 3.15.

Матч Південна Корея – Гана відбудеться 28 листопада о 15:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.

прогноз 1:1

ПРОГНОЗ НА МАТЧ БРАЗИЛІЯ – ШВЕЙЦАРІЯ

Бразилія – фаворит на перемогу у чемпіонаті світу-2022. Логічно, що вони є фаворитами і цієї зустрічі. Перемога бразильської збірної оцінюється коефіцієнтом 1.47, а перемога Швейцарії – 7.6.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 4.56.

Матч Бразилія – Швейцарія відбудеться 28 листопада о 18:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.

прогноз 3:2

ПРОГНОЗ НА МАТЧ ПОРТУГАЛІЯ — УРУГВАЙ

Ще одна пара, де лідера виділити складно. Проте компанія GG.bet віддає перевагу португальцям – їх перемога оцінюється коефіцієнтом 2.02, а перемога уругвайців – 4.28.

Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.34.

Матч Португалія – Уругвай відбудеться 28 листопада о 21:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.