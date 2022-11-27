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  • ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

    27 листопада 2022, 12:39

    Іспанія — Німеччина. Історія протистояння

    Football.ua спільно з Parimatch Ukraine представляють до вашої уваг історію зустрічей команд, що сьогодні зіграють на чемпіонаті світу, який проходить у Катарі.

    Легендарний кадр / Getty Images
    Легендарний кадр / Getty Images 27 листопада 2022, 12:39

    Вже сьогодні, неприродно рано для збірної Німеччини настає момент істини на цьому турнірі. Через програш японцям подальший груповий етап бундестім змушена проводити без права на помилку, а грати другий тур доведеться із самою Іспанією. Поразка від “фурії рохи” і навіть нічия японців із Коста-Рікою гарантує німцям невихід із групи. Parimatch Ukraine дає на перемогу іспанців коефіцієнт 2,37.

    Історія двох команд із футбольного пантеону дуже довго не тішила великими зустрічами. Не будемо всерйоз брати до уваги перетин у групі на ЧС-1994, коли їхню компанію розбавили Болівія і Південна Корея. Чинний чемпіон світу зіграв з іспанцями 1:1 (голами відзначилися Юрген Клінсманн та Йон Гойкоечеа), але з групи, звичайно, вийшли обидва.

    А ось наступним місцем зустрічі став фінал фінал чемпіонату Європи. Євро-2008 відзначився провалом багатьох грандів: французи через старіння зірок посіли останнє місце у групі, англійці взагалі не пробилися на турнір, голландці були чудовими у групі, але “згоріли” на першій же стадії плей-офф росіянам. На тлі всього цього шлях обох команд наразі виглядає незоряним.

    Іспанії, в якій тільки-но сформувалося золоте покоління, виявилося достатньо виграти серію пенальті у кризових італійців і двічі розгромити росіян. Швеція і тим більше Греція в групі були обов'язковою програмою – при тому, що матч з “тре крунур” до останнього міг закінчитися нічиєю (яка, проте, нічого б не змінила).

    Але якщо “фурія роха” до фіналу йшла, то бундестім повзла. Насамперед, вона програла перше місце у групі хорватам, поступившись їм у очному матчі. Далі вона не без питань щодо суддівства обіграла португальців, а у півфіналі грала з турками. Звичайно, можна довго розписувати доблесть тієї армії, але до півфіналу від неї залишилося 13-14 чоловік: Терім всерйоз розглядав можливість використання у полі третього воротаря. І навіть ця команда виграла у німців по ударах у площину 15-5, вилетівши багато в чому через геройства Леманна.

    За Іспанію у фіналі був клас гравців, що зашкалює, за Німеччину – переможний досвід. Не варто забувати, що Хаві, Іньєста, Торрес, Фабрегас ще не приводили як лідери до трофеїв навіть свої клуби – а вже збірна Іспанії в історичному плані була не більше, ніж романтичним невдахою. Німці за свою історію перекусили чимало таких команд, починаючи з угорців 1954-го та голландців двадцятьма роками пізніше.

    Але, так чи інакше, у Відні виявилася сильнішою за “роху”. Торес на ривку з іншого виду спорту пішов від Лама і чудово переграв Леманна. В решту ігрового часу іспанці були ближчими до того, щоб забити ще, ніж німці – до того, щоб зрівняти рахунок.

    Наступного разу команди зустрілися через два роки. І якщо збірна Іспанії, незважаючи на заміну тренера і переведення Торреса в запасні, була ментально тією ж командою, то Німеччинi було простіше назвати людей, які залишилися. В основі за два роки зберегли місце лише Клозе, Подольські, Фрідріх, Лам та Швайнштайгер – і то три останніх змінили позиції.

    Льов, для якого Євро-2008 був першим великим турніром (частину якого він ще й пропустив через дискваліфікацію), до чемпіонату світу розкрився у всій красі. В основу команду влилися Нойєр, Мертезакер, Хедіра, Озіл, а Швайнштайгер розкрився як розігруючий опорник. Як наслідок, команда просто закохувала грами-виставами: 4:0 з Австралією, 4:1 з Англією, 4:0 з Аргентиною.

    На тлі цього просування по сітці іспанців зустрічалося з роздратуванням, що погано приховувалося. З появою в основі Бускетса команда стала ще більше володіти м'ячем, часто тримати його заради утримання – і на фоні проблем із завершенням це вилилося у найнерезультативніші матчі турніру. 1:0 з Португалією та Парагваєм виглядали не в приклад блідішими, ніж розгроми грандів – і все голоснішими ставали розмови, що заміна Арагонеса на дель Боске себе не виправдовує.

    Але очна зустріч показала, що чутки про смерть іспанського футболу перебільшені. Дель Боске звів до гри на тотал менше і дуель з німцями: передачі Озіла, відкриття Клозе, рейди Лама приносили мінімум гостроти. У подібній грі все мав вирішити епізод, і ним стало підключення Пуйоля на штрафному майданчику. Іспанці пройшли далі та з рахунком 1:0 виграли перший у своїй історії фінал чемпіонату світу.

    А нещодавно команди зійшлися в рамках Ліги Націй, причому в одній групі з ними була збірна України. І якщо у Німеччині “фурія роха” дивом не програла (Гайя зробив рахунок 1:1 на 96-й хвилині), то вдома вона не залишила від суперника каменю на камені, вигравши 6:0.

    З урахуванням товариських матчів в Іспанії 5 перемог та три нічиї проти німців у 13 матчах. Але якщо концентруватися на серйозних турнірах, для бундестім збірна Іспанії всю попередню історію зустрічей виступала в ролі могильника.

    Віталій Пасічний, Football.ua

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