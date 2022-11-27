Пропонуємо вашій увазі склади команд.
Еден Азар, getty images
27 листопада 2022, 14:35
Бельгія в рамках поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу зіграє проти Марокко.
Роберто Мартінес довірив місце в стартовому складі братам Азарам.
Бельгія: Куртуа — Меньє. Алдервейрелд, Вертонген, Кастань — Онана, Вітсель — Еден Азар, Де Брюйне, Торган Азар - Батшуаї
Марокко: Боно — Хакімі, Агерд, Се, Мазрауї — Амрабат, Унахі, Амалла, — Зієш, Ен-Несірі, Буфаль.
Матч Бельгія — Марокко розпочнеться о 15:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua.