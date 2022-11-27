Бельгія в рамках поєдинку другого туру групового етапу чемпіонату світу зіграє проти Марокко.

Роберто Мартінес довірив місце в стартовому складі братам Азарам.

Бельгія: Куртуа — Меньє. Алдервейрелд, Вертонген, Кастань — Онана, Вітсель — Еден Азар, Де Брюйне, Торган Азар - Батшуаї

Марокко: Боно — Хакімі, Агерд, Се, Мазрауї — Амрабат, Унахі, Амалла, — Зієш, Ен-Несірі, Буфаль.

Матч Бельгія — Марокко розпочнеться о 15:00 за київським часом. За текстовою онлайн-трансляцією слідкуйте на Football.ua. 

 