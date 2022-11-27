ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Німеччина врятувала нічию проти Іспанії

Колектив Ганса-Дітера Фліка залишив собі шанси на вихід до плей-оф.

Іспанія — Німеччина, Getty Images

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Іспанія — Німеччина 1:1

Голи: Мората, 62 — Фюллькруг, 83



Іспанія: Сімон — Карвахаль, Лапорт, Родрі, Альба (Бальде, 82) — Гаві (Коке, 66), Бускетс, Педрі — Торрес (Мората, 54), Асенсіо (Вільямс, 66), Ольмо.



Німеччина: Ноєр — Керер (Клостерманн, 70), Зюле, Рюдігер, Раум (Шлоттербек, 87) — Кімміх, Горецка — Гнабрі (Гофманн, 55), Гюндоган (Сане, 69), Мусіала — Мюллер (Фюллькруг, 70).



Попередження: Бускетс — Керер, Горецка, Кімміх