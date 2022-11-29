ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Football.ua спільно з GG.bet представляють до вашої уваги анонс матчу групового етапу чемпіонату світу.

У матчі третього туру чемпіонату світу 2022 року на нас чекає зустріч між збірними Уельсу та Англії в рамках групи В.

ГРУПА B 1 Англія 2 1 1 0 6 2 4 4 2 Іран 2 1 0 1 4 6 -2 3 3 США 2 0 2 0 1 1 0 2 4 Уельс 2 0 1 1 1 3 -2 1



Уельс — Англія

Вівторок, 29 листопада, 21:00. Стадіон Ахмад бін Алі, Ар-Райян. Головний арбітр - Славко Вінчич (Словенія)

Уельс підходить до вирішального для себе матчу лише з одним балом. До цього валлійці програли Ірану та зіграли внічию зі Сполученими Штатами Америки. Ти не менш, команда зберігає шанси на вихід в плей-оф, але для цього має все дуже вдало скластися.

Валлійцям потрібна перемога з будь-яким рахунком, якщо в паралельному матчі буде нічия і з різницею щонайменше чотири голи, якщо в тому ж матчі буде переможець. У такому разі Уельс обжене Англію за додатковими показниками.

Уельс продемонстрував, що в команди є характер, проте його не вдавалось конвертувати в результат. У тренерського штабу є необхідний набір гравців, щоб досягти потрібного результату. Валлійці можуть вдало оборонятись та сподіватись на свій шанс в контрнападі, але чи витримає оборона команди протягом дев'яноста хвилин?

Англійці, своєю чергою, перебувають у куди більш вдалому положенні перед грою. Команда Гарета Саутгейта виграла в першому турі в Ірану з рахунком 6:2, а потім зіграла внічию зі Сполученими Штатами Америки.

Не дивлячись на нічийний результат, варто розуміти, що англійці показали непоганий футбол та могли розраховувати на перемогу. Особливо потрібно відзначити Гаррі Магвайра, котрий провів дві відмінні зустрічі. Тепер тиск на головного тренера, який викликав Магвайра, а не Томорі, суттєво знизився.

Англії для виходу достатньо не програти Уельсу. Для першого місця потрібно перемагати чи розраховувати на нічию у матчі Іран – США. Також можна вийти навіть у разі поразки Уельсу, але не більше, ніж з різницею у два голи.

Зазначимо, що англійці виграли у валлійців останні п'ять зустрічей, тому мають дуже потужні статистичні підстави для перемоги.

За версією компанії GG.bet, Англія — фаворит зустрічі: перемога команди Саутгейта оцінюється коефіцієнтом 1,46, перемога Уельсу — 8,24. На нічию дається коефіцієнт 4,45.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди понад десять разів зустрічались друг з другом. За останні п'ять ігор між командами було зафіксовано п'ять перемог Англії.