ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Фантастичні швидкості від африканської та азійської збірної завершились великою кількістю забитих м'ячів.

Матч першого туру чемпіонату світу-2022 в Катарі поміж збірними Португалії та Гани мав можливість назавжди залишитись у пам’яті вболівальників по всьому світу, якби африканський колектив зумів здобути нічию в запеклому двобої. Однак, як не намагалась команда Отто Аддо зачепитись за очки, удача суперників була вищого за них ґатунку (2:3). А оскільки груповий етап є надзвичайно швидкоплинним, то вже від другого матчу в рамках квартету H "чорні зірки" прагнули отримати максимум очок.

Проте збірна Південної Кореї приїхала на цей турнір під орудою відомого португальського фахівця Паулу Бенту явно не в якості стороннього спостерігача. Безгольова нічия "азіатських тигрів" проти Уругваю в першому турі (0:0) увійшла до добірки аналогічних результатів на цьому турнірі, проте її вага саме для корейської збірної була доволі значною. Це була відкрита заявка від представника Азії відносно власних амбіцій на цьому турнірі, тому що сповнений зірками з європейських клубів склад перших в історії чемпіонів світу так і не зміг нічого протиставити якісно побудованому захисту.

Але ж які швидкості запропонували нам хлопці Бенту та Отто Аддо в звітній грі! Якщо зізнатись, для будь-якого європейського мешканця переглядати матчі за участі корейської збірної є трохи важкуватим завданням через різнобарвність прізвищ, а коли ці самі футболісти ще й баражують довкола чужого штрафного на захмарних обертах, то й узагалі можна хапатись за голову. Корея вчинила потужний штурм чужих воріт уже від самого початку протистояння, проте свого гольового моменту так і не віднайшла.

А от суперникам пощастило трохи більше. На 24 хвилині Джордан Аю виконав подачу зі штрафного на лівому фланзі до ближнього кута воротарського, де серію рикошетів ударом повз голкіпера з близької відстані завершив Салісу. Однак не просто так "азійські тигри" викладали зусиллям на початку гри, аби потім похнюпити носа за першої ж невдачі біля власних воріт. Корея трохи згодом знову розкрутилась в атаці поблизу чужих володінь, проте піймала контрвипад, і ще один навіс із лівого флангу від Джордана Аю пішов на голову Кудусу.

Розпачі корейців цього разу не було меж, тому вони одразу від початку другого тайму знову повернулись до власних атак, влаштувавши справжнє побиття суперників на другому поверсі на відтинку з 58 до 61 хвилини, коли спочатку Лі Кан Ін, а потім і Кім Джин Су вдало виконали навіси на голову Чо Гю Суна перед воротарським.

Емоційна гойдалка вирувала над трибунами стадіону Едюкейшн Сіті цими хвилинами, і взагалі не було розуміння, куди саме піде розвиток цієї гри вже за кілька хвилин. Не зупинялась жодна зі сторін цими хвилинами, і Гані раптово вдалось провести наступ через лівий фланг із завершальним пострілом від Менса під удар Кудусу. Цікаво, що в тому епізоді Іньякі Вільямс знову не поладнав із власними ногами в чужих володіннях у відповідальний момент.

ВБОЛІВАЙ РАЗОМ З HELL ENERGY!

Африканська збірна після третього голу вирішила сісти в глибокий захист, де й залишалась аж до самого фінального свистка. Чи вистачило б сил у Кореї дотиснути суперників, якщо б арбітри знову додали півгодини ігрового часу? Скоріше так, аніж ні, бо господарі просто не зупинялись. Проте подарунку долі вони більше не отримали, тож програли другу гру на турнірі.

У заключному турі Південна Корея гратиме проти Португалії, а Гана протистоятиме Уругваю.Корея —2:3Чо Гю Сун, 58, 61 — Салісу, 24, Кудус, 34, 68Кім Син Гю — Кім Мун Хван, Кім Мін Дже (Квон Кьон Вон, 90+2), Кім Ен Гвон, Кім Джин Су — Хван Ін Бом, Чон У Йон (Хван Й Джо, 79) — Чхан Хун Квон (Лі Кан Ін, 57), Чон У Йон (На Сан Хо, 46), Сон Хин Мін — Чо Гю Сун.Аті-Зігі — Лемпті (Одої, 78), Амарті, Салісу, Менса (Баба, 87) — Партей, Самед, Кудус (Джику, 83) — Д. Аю (Сулемана, 79), Вільямс, А. Аю (Кьєрех, 79).Попередження: Чон У Йон — Амарті