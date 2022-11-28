ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Дивіться відео найкращих моментів матчу групового етапу чемпіонату світу 28 листопада 2022, 15:00.

Колектив Тіте здобув другу перемогу в двох матчах на груповому етапі чемпіонату світу-2022 в Катарі. Завдяки цьому результату Бразилія достроково вийшла до плей-оф турніру.

Бразилія — Швейцарія 1:0

Гол: Каземіро, 83



Бразилія: Аліссон — Мілітао, Маркіньйос, Тьяго Сілва, Сандро (Теллес, 86) — Рафінья (Антоні, 74), Фред, Каземіро, Вінісіус — Рішарлісон (Жезус, 73), Пакета (Родріго, 46).



Швейцарія: Зоммер — Відмер (Фрай, 86), Аканджі, Елведі, Родрігес — Фройлер — Рідер (Штеффер, 58), Джака — Соу (Ебішер, 75) — Емболо (Сеферович, 75), Варгас (Фернандес, 58).



Попередження: Фред — Рідер