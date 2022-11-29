ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Половина матчів на Чемпіонаті світу зіграна. Валерій Пригорницький аналізує ситуацію зсередини.

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КаКа — все

Чемпіонат світу подолав свій екватор. Зіграно 32 матчі, рівно половина. Є вже дві збірні, обидві розпочинаються на Ка – Катар та Канада – які достроково вилетіли і третій тур для них чиста формальність.

З іншого боку відомо вже три учасники плей-офф – Бразилія, Франція та Португалія, єдині збірні, хто здобув по дві перемоги.

Кріштіану Роналду зі збірною Португалії зіграє у плей-офф чемпіонату світу вчетверте. Для Роналду це п'ятий чемпіонат світу в кар'єрі, і у 4 із 5 турнірів збірна Португалії виходила у плей-офф, за винятком ЧС-2014 у Бразилії. Проте востаннє далі 1/8 фіналу португальцям вдавалося пройти 2006 року, коли збірна дійшла півфіналу.

Франція ж не лише першою кваліфікувалася до стадії плей-офф, а ще й зняла прокляття чемпіонів — перервали невдалу серію чинних чемпіонів світу, які наступного ЧС не виходили до плей-офф. Так було останні три турніри, коли збірна Італії, Іспанії та Німеччини провалювалася на наступних після переможних чемпіонатах світу.

І як мені здається, всі ці травми ключових гравців французів (Канте, Погба, Бензема, Нкунку) – тільки на руку дворазовим чемпіонам світу. Через Бензема обмежені функції на полі має Мбаппе. Без Бензема Кіліан приносить збірній більше користі. Згадайте Євро-2020, де Мбаппе залишився у тіні Бензема і Франція вилетіла вже в 1/8-й фіналу. Відсутність піжона Погба – теж на краще. Кращі часи Канте позаду. А от нова хвиля французьких гравців більш голодна до звершень. Взагалі, французи легко могли б повезти три конкурентні збірні, будь така нагода.

На грі Франція – Данія зустрів чемпіона світу 1998 року Біксанта Лізаразю. Хотів записати відео у підтримку України, однак почув делікатну відмову. Біксант сердечно вибачився, що не може цього зробити за порадою ФІФА. Політичний аспект під суворим табу. Через це, вочевидь, і Роберт Левандовськи не одягнув капітанську пов’язку з прапором України, яку йому передав Андрій Шевченко.

Збірна Бразилії встановила рекорд чемпіонатів світу з матчів без поразок. Команда Тіте виграла обидва матчі у групі – у Сербії (2:0) та Швейцарії (1:0). Загалом, Бразилія не програє на груповому етапі упродовж 17 матчів – це рекорд ЧС. Остання поразка трапилася від Норвегії (1:2) у заключному турі на ЧС-1998.

І що цікаво, бразильці не дозволили суперникам завдати жодного удару у площину воріт. І серби, і швейцарці били по воротах Аліссона чотири рази, але в площину не потрапили.

А де автоголи?

До речі, ще не було жодного забитого м’яча у власні ворота. Дивно. На минулій першості автоголів було аж 12.

Взагалі результативність першості поки не вражає. П’ять сухих матчів (0:0) тому підтвердження, на минулій першості нічия 0:0 була зафіксована лише раз на груповому етапі – її розписали Франція та Данія, які вчора подарували ефектний матч.

А ви знали, що Олів'є Жиру на ЧС-2018 провів на полі 546 хвилин і жодного разу не завдав удару у площину воріт? А тут він мало того, що забив двічі австралійцям, так і наздогнав рекорд Т’єррі Анрі по голам за збірну (51).

Ще один феномен цієї першості – еквадорець Еннер Валенсія. Він забиває всі м’ячі Еквадору не лише на цьому чемпіонаті, а й з 2014 року, де теж відзначився трьома голами. Унікальний факт, насправді. Сам Еквадор, який є наймолодшою збірною на ЧС-2022, дивує грою і дуже хочеться, щоб вони потрапили на прагматичних англійців у 1/8-й і шокували команду Саутгейта.

І як не обійтися без порівнянь Мессі та Роналду. Співвідношення футболок у Катарі на вулицях Мессі та Роналду десять до одного, фанатів Аргентини до фанатів Португалії, мабуть, п’ятдесят до одного. Азіати шаленіють саме від Мессі.

І саме Ліонель Мессі врятував Аргентину фактично від дострокового вильоту. Трясця, це вже його 13-й гол за Аргентину 2022 року. Це його найкращий результат за календарний рік за національну команду – у 2012-му Лео забив 12 голів за Аргентину. Загалом же 93-й гол за збірну. Мессі наразі 35 з половиною років і він знаходиться у тому самому віці, коли Андрій Шевченко завершував кар’єру на Євро. Так от у Шеви 48 голів.

Напарник Мессі по ПСЖ Кіліан Мбаппе відзначився дублем у ворота данців і першим досяг позначки 50 голів за клуб та збірну у 2022 році. Крім того, Мбаппе – єдиний гравець, який забив як мінімум 50 голів за клуб і збірну і 2021-го року (51) і 2022 року (50).

А веду я до того, що є велика ймовірність, що Мессі з Мбаппе перетнуться вже у 1/8-й фіналі, як і чотири року тому. Тоді Мбаппе провів ледь чи не один із найкращих матчів у кар’єрі, викинувши Мессі за борт Мундіаля. Аргентина чекає вендетту. Катар чекає цього. Бо Аргентина – найпопулярніша збірна у місцевих. І якщо ще й вона рано зійде з дистанції, то Мундіаль для катарців втратить сенс.

Я ж сьогодні збираюся відвідати два матчі – Еквадор – Сенегал та США – Іран. Спілкувався з екс-оборонцем «Дніпра» Дугласом, фіналістом Ліги Європи-2015, то він вважає, що Еквадор переможе 2:1. Поставити на точний рахунок можна за посиланням https://pm.ua/uk/events/ecuador-senegal-8737454 і підняти суму в десять разів більше.

Букмекер також вважає, що перевагу у матчі США – Іран матиме американська збірна. Коефіціент на перемогу "штатівців" 2.0.

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Валерій Пригорницький